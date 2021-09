Vuelve a la carga el Festival de Cine de Nueva York, repleto de estrellas

Nueva York, 24 sep (EFE).- El Festival de Cine de Nueva York (NYFF) vuelve a la carga este año con su 59 edición con figuras de la talla de Denzel Washington, Frances McDormand, Benedict Cumberbatch, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, y que arranca hoy y termina el próximo 10 de octubre.

El Film at Lincoln Center, el organizador del evento, se decantó en esta edición por una vuelta a las salas de cine después de haber celebrado una muestra virtual en 2020, y ha conseguido agrupar un total de 32 cintas de diversa índole, tanto estadounidenses como internacionales.

El certamen da el pistoletazo de salida con el estreno mundial de "The Tragedy of Macbeth", una película en blanco y negro de Joel Cohen protagonizada por Denzel Washington, Frances McDormand y Corey Hawkins, que recuenta la obra de William Shakespeare de principios del siglo XVII y que está considerada como una de las favoritas a los Oscar.

"El poder del perro" (The Power of the Dog), otra de las preferidas por los expertos de cara a los Premios de la Academia, es la pieza central del NYFF, donde será proyectada el próximo 1 de octubre, y está dirigida por Jane Campion, la primera película de esta oscarizada cineasta en los últimos 12 años.

El largometraje, protagonizado por Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, está basado en una novela de 1967 de Thomas Savage, y fue muy aplaudida durante su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

El punto final del NYFF lo pondrá la última película de Almodóvar, "Madres Paralelas", el próximo 8 de octubre, en un evento al que se espera que asistan tanto el director como las protagonistas, Milena Smit y Penélope Cruz, quien ya se llevó la Copa Volpi en Venecia por este papel y cuyo nombre también suena para el premio a Mejor Actriz en los Oscar.

Asimismo, la Gran Manzana podrá ver "Dune", de Denis Villeneuve, una nueva adaptación de la novela de de ciencia ficción de Frank Herbet de 1965 y en la que participan Javier Bardem, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Jason Momoa y Josh Brolin.

El último proyecto de Wes Anderson también se sumará al certamen, que cuenta tres historias en una misma cinta con la que quiere rendir homenaje al periodismo.

La trama de su película "The French Dispatch", que se estrenó en Cannes, gira en torno a la delegación en Francia de un periódico estadounidense, y cuenta también con una larga lista de reputados actores: Bill Murray, Elisabeth Moss, Owen Wilson, Timotheé Chamalet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Frances McDormand y Jeffrey Wright.

El público del NYFF podrá disfrutar de "Siempre adelante" (C'mon C'mon), una cinta dramática en la que actúa el oscarizado Joaquin Phoenix, y "Titane", un largometraje de suspense y terror que fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este verano.