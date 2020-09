"Watchmen" obtiene el Emmy a la mejor serie limitada

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFE).- "Watchmen" hizo hoy buenas las quinielas previas y obtuvo el premio a la mejor serie limitada en la 72 edición de los Emmy, que se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual debido a la pandemia del coronavirus.

"Watchmen", que dio continuidad en la pequeña pantalla al legendario cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, partía como gran favorita para los Emmy con sus 26 nominaciones.

Y hoy se impuso como mejor serie limitada, una categoría con cada vez más peso en la industria televisiva, a las también candidatas "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" y "Unorthodox".

"Watchmen" no sólo se llevó ese premio sino que hoy también se anotó los galardones de mejor actriz de una serie limitada o película (Regina King), mejor actor de reparto (Yahya Abdul-Mateen II) y mejor guion (Cord Jefferson y Damon Lindelof).

"Watchmen", estrenada antes de que las protestas contra el racismo explotaran este año en Estados Unidos, se ha convertido en un referente cultural del movimiento Black Lives Matter, ya que su argumento está relacionado con la masacre racista de Tulsa (EE.UU.) en 1921.

Por eso, Damon Lindelof, creador de "Watchmen" y que ha estado detrás de otros fenómenos televisivos como "Lost" (2004-2010), agradeció hoy el premio a la mejor serie limitada para su show dedicándolo a las víctimas y supervivientes afroamericanos de aquella masacre supremacista.

Lindelof también lanzó un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que trabajan en la televisión: "Dejad de preocuparos por la cancelación de vuestra serie y pensad en qué hacer para que la renueven".

Por otro lado, Mark Ruffalo ganó el premio a mejor actor de reparto de una película televisiva o serie limitada por "I Know This Much Is True" y Uzo Aduba logró el reconocimiento a la mejor actriz de reparto en esos dos formatos televisivos por "Mrs. America".

La 72 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual presentado por Jimmy Kimmel pero sin famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.