"We got this", Premio del Jurado Oficial del Serielizados Fest

Barcelona, 27 oct (EFE).- La serie "We got this", protagonizada por un expatriado norteamericano que investiga la muerte del mandatario sueco Olof Palme, tras saber que hay una millonaria recompensa, ha sido Premio del Jurado Oficial del Serielizados Fest, que se celebra hasta el 29 de octubre.

Asimismo, las actrices de "Everything's gonna be okay", han obtenido una mención especial por sus interpretaciones, según se ha anunciado este martes.

El jurado, integrado por la profesora Concepción Cascajosa, el director y guionista Javier Olivares y la diseñadora de vestuario Bina Daigeler, ha destacado de "We got this" que parte de una "premisa singular" para "desarrollar una sátira amable que radiografía con inteligencia la sociedad sueca".

Entienden, además, que "está magníficamente ambientada" y que "deja con ganas de seguir acompañando a su excéntrico protagonista, interpretado por el cocreador de la serie Schiaffino Musarra".

En sus deliberaciones, los miembros del jurado acordaron, igualmente, otorgar una mención especial a las actrices Kayla Cromer y Maeve Press por sus papeles en "Everything's gonna be okay" al considerar que los dotan de "profundidad y humanidad".

En esta serie entran en la piel de las hermanas Matilda y Genevieve, quienes llegan a la edad adulta entre pérdidas irreparables y "el descubrimiento de un mundo lleno de posibilidades".

El jurado Joven Reteena, integrado por los estudiantes Pau Torres, Núria Martí, Laia Balaguer, Helios Martínez y Aina Barquero, ha concedido su premio a "Everything's gonna be okay", de Josh Thomas, en reconocimiento a "la calidad y diversidad" de sus propuestas.

La serie centra su trama en personajes que sufren enfermedades como el autismo.

El Serielizados Fest, que ha combinado las sesiones en línea a través de su canal de Youtube y de Filmin, con actividades presenciales en Barcelona y Madrid, ofrece las mejores producciones que han triunfado en televisiones y festivales de todo el mundo, aunque todavía están sin distribución en España.

Por otra parte, a través de sesiones del denominado "Virtual Show", los asistentes han podido participar en conversaciones con Damon Lindelof, creador de "Watchmen", la gran triunfadora de los pasados Emmy con once galardones, o con la británica Sally Wainwright, creadora de "Gentleman Jack".

Otros invitados del festival han sido Rodrigo García, Josh Thomas y Simon Stalenhag.