Wesley So arruina el cumpleaños de Magnus Carlsen

Madrid, 30 nov (EFE).- El estadounidense Wesley So arruinó el cumpleaños del campeón mundial Magnus Carlsen al derrotarlo en el desempate de la final del Skilling Open, primer torneo del Champions Tour de ajedrez por internet.

Dos derrotas de Carlsen en un solo día, como le ocurrió este domingo en el primer encuentro, era algo insólito que ilustraba la actual solvencia de Wesley So, pero que eso mismo ocurra al día siguiente ya era algo milagroso, y sin embargo sucedió.

Un día después de su cruento primer combate de la final, en la que no hubo tablas en ninguna de las cuatro partidas, Magnus se proponía celebrar su trigésimo cumpleaños regalándose un triunfo frente al jugador más en forma del momento.

El paradero del campeón mundial es una incógnita. Hoy mismo publicó en Instagram una foto en la que aparece en una playa con el torso desnudo y frente a una mesa repleta de manjares con el plan de darse un festín después de la final. Wesley So fue un aguafiestas.

El encuentro se le puso de cara a Carlsen, que, con una defensa Caro-Kahn, impartió una lección de estrategia con negras. El noruego exhibió su maestría en el juego posicional y, pese a que su rival no cometió errores evidentes, fue apretándolo hasta alcanzar una victoria inapelable.

La reacción de Wesley fue inmediata y con una fórmula parecida, forzando pequeñas debilidades en el campo blanco, llegó a un final favorable en el que sus caballos fueron mejores que la pareja de alfiles de Carlsen.

Las primeras tablas de la final llegaron en la séptima partida, que ofreció un desarrollo más parecido a las cuatro del primer encuentro.

Carlsen se vio obligado a sacrificar su peón de rey para liberarse de la camisa de fuerza que le estaba tejiendo Wesley y quedó en posición inferior. El norteamericano, sin embargo, cometió un grave error (18.Ab5) que le dejaba en posición perdida, pero el campeón del mundo no vio la 18...Cf4 ganadora.

El noruego quedó con la calidad de más a cambio de un peón, pero los dos jugadores, todavía con el susto en el cuerpo y en apuros de tiempo, firmaron el armisticio por repetición de jugadas.

La cuarta no tuvo historia. Carlsen, convencido de su fuerza al ritmo relámpago (5 minutos por bando, con 3 segundos de incremento) de las dos partidas del desempate, entró con la apertura Española en una línea de tablas que So aceptó. El juego no duró ni dos minutos.

En la primera relámpago, Carlsen volvió a recurrir, con negras, a la defensa Caro-Kahn pero esta vez So construyó una posición muy superior en apenas 20 jugadas y cortó la reacción del campeón con una línea táctica que le permitía coronar su peón de la columna H.

Era el cuarto revolcón del noruego, que necesitaba ganar la segunda "blitz" para llevar la final al Armagedón de último recurso.

Carlsen eligió un gambito de dama aceptado, una apertura que presta su nombre a la exitosa miniserie de Netflix. Una imprecisión de So (17...Ad6) dejaba a las blancas con la calidad (torre por pieza menor) y dos peones libres a cambio de un caballo, pero el estadounidense jugó bien a toda velocidad y liquidó material para alcanzar unas tablas que le daban el torneo.

Carlsen cumple 30 años en la cima de su carrera, cuando acaban de cumplirse siete años de su ascenso al trono mundial arrebatando la corona al indio Viswanathan Anand con 22 años, 11 meses y 23 días, lo que le convirtió en el segundo campeón más joven de la historia después del ruso Garry Kaspárov.

Desde entonces ha defendido tres veces su corona con éxito (contra Anand, el ruso Sergey Karjakin y el estadounidense Fabiano Caruana) y en la actualidad ostenta la triple corona del ajedrez, pues también tiene los títulos en las modalidades rápida y relámpago.

Ningún otro jugador, a lo largo de la historia, ha alcanzado tantos puntos ELO como Carlsen cuando, en abril de 2014, llegó a los 2.882, la cifra más alta de todos los tiempos, superando los 2.851 de Kaspárov en julio de 1999.

José Antonio Diego