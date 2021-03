Un "Winterreise" escénico, muy 'beckettiano', inaugura el Primavera LIFE

Barcelona, 24 mar (EFE).- Un "Winterreise" (Viaje de invierno) escénico, que bebe del teatro de Samuel Beckett, con dirección del sevillano Rafael R.Villalobos y la interpretación del contratenor Xavier Sabata y el pianista Francisco Poyato, inaugura el próximo domingo el festival Primavera LIFE en el CaixaForum de Barcelona.

El director del festival LIFE Victoria, Marc Busquets, ha defendido este miércoles que el evento sea un "laboratorio de ideas" para ofrecer, en este caso, una producción sobre el escenario, a partir de la música de Franz Schubert, con la que el público se aproximará de forma diferente al lied del compositor austríaco.

Villalobos, que debuta en la capital catalana antes de que en mayo lo haga en el Gran Teatro del Liceu dirigiendo a la soprano Sondra Radvanovsky, ha mostrado su ilusión por volver a la ciudad en la que estudió y por haber podido estar en este proyecto con su amigo Xavier Sabata, "que puede parecer poco 'liederístico'".

Sin embargo, ha argumentado que antes de dar forma a la dirección escénica ha ahondado en esta obra "tan intensa" y lo que presentará es un acompañamiento "con imágenes del universo que existe entre los poemas de Wilhem Müller y la música de Schubert", considerada uno de los cenit del género.

En el escenario, Sabata, junto a dos butacas plegadas de la platea de un teatro, interpretará a un personaje, sin nombre, que aparece sentado en el suelo con un ramo de flores que ha quedado seco de tanto esperar a su amada, quien nunca aparecerá, lo que comportará que inicie un viaje al interior de su mente, de su alma, que también puede llevar al público a reflexionar sobre un tema tabú como es el de las enfermedades mentales.

Villalobos pretende que cada persona del público, durante los 75 minutos en los que Sabata dará voz a este personaje, se vaya interrogando sobre este hombre y sobre "ellos mismos, sobre qué es el lied o qué supone romper algunos cánones".

Desde el principio de su intervención, Sabata ha querido dejar claro que es "muy consciente de la tradición del repertorio y del tipo de intérprete que lo hace", en referencia a que el lied no se suele escenificar y a que su voz no es la habitual para este tipo de composición, pero ha enfatizado que por "una cuestión de ADN artístico siempre me acerco de forma muy honesta y desacomplejada" a todo tipo de proyectos.

A su juicio, Villalobos se ha hecho suya la versión musical, "y la ha traducido a imágenes, sin ninguna artificiosidad, en una creación que aflora de la misma fuente, de la misma energía", siendo una "declaración de intenciones de que este repertorio puede disfrutarse de formas muy diferentes".

A pesar del esfuerzo que supone este "viaje a la oscuridad de una mente, de una alma", Xavier Sabata entiende que el resultado es "un trabajo maravilloso, un regalo para el intérprete".

El pianista Francisco Poyato ha reconocido que tuvo sus dudas cuando le propusieron estar en la obra, porque "puede ser que le restes más que le sumes al lied si añades algo más".

En cambio, ha destacado, Villalobos "lo ha hecho todo a partir de la música, ha escuchado, la ha sentido y, a partir de aquí, ha ido incluyendo pequeñas cosas que refuerzan el contenido emocional que tiene esta música, que, como todas las artes, es atemporal y está abierta a todos los que se acerquen con respeto".

El Primavera LIFE continuará su itinerario con el debut de la soprano Christiane Karg, junto al barítono Julien van Mellaerts y el pianista Simon Lepper, el próximo día 6 de abril en el recinto de Sant Pau, que se incorpora al festival, con el "Cancionero italiano", de Hugo Wolf.

Otros protagonistas de abril serán la soprano Sylvia Schwartz y el pianista Malcolm Marineau, mientras que en mayo se organizará el cuarto recital con Elena Harsány, Toni Ming Geiger, Michael Rakotoarivony y Teodora Oprisor en Sant Cugat del Vallès, la localidad en la que residió durante sus últimos años Victoria de los Ángeles, cuya fundación organiza el festival.

El ciclo de recitales se cerrará el día 11 de mayo con un homenaje a Josep Carner, con David Alegret y Rubén Fernández Aguirre, y estrenos absolutos de Antoni Ros Marbà, Antoni Parera Fons y Francesc Prat.