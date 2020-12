El XV Premio Casino se entregará por primera vez a dos novelas diferentes

Santiago de Compostela, 29 dic (EFE).- El jurado de la XV edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago ha anunciado este martes los ganadores de esta última convocatoria, que por primera vez distinguirá a dos obras: “El verano que mi madre tuvo los ojos verdes”, de la escritora rumana Tatiana Tibuleac y “Lluvia fina”, del autor español Luis Landero.

Así lo ha decidido el jurado ante la igualdad en los votos cosechados por ambas novelas, que han acaparado, respectivamente, el 34,7 % y el 35,7 % del total de los emitidos.

A pesar de la proximidad entre ambos, los dos títulos vencedores sí han marcado distancia con el resto de finalistas, dado que el más inmediato perseguidor ha sido el libro escrito por el autor gallego Pedro Feijóo, “Un lume azul”, receptor del 16,6 % de los votos.

Mientras tanto, “Conquistar el cielo”, de Paolo Giordano, se ha quedado en un diez por ciento y, en última posición, aparece “14 de julio”, de Eric Vuillard, con tan solo un tres por ciento de los votos.

En total, además del criterio del jurado, se han emitido 262 de personas externas a la organización, que han podido participar a través de las urnas instaladas en las bibliotecas públicas de Galicia, los centros socioculturales de Santiago de Compostela, varios centros comerciales de El Corte Inglés en Galicia y Asturias y en librerías de Logroño, Salamanca y Tudela.

La participación ha sido mayor que en años anteriores, aunque desde la organización han señalado que la cifra ha sido menor de la esperada por el impacto de la pandemia a lo largo de este año 2020.

Precisamente las circunstancias de la covid-19 condicionan una entrega de premios que todavía no tiene fecha, porque -recalcan los responsables de este galardón- no se van a empezar las gestiones “mientras no se pueda hacer un acto con ciertas garantías” para distinguir a los vencedores.

En un breve comentario acerca de los ganadores, el jurado del Premio Casino de Santiago ha destacado tanto la “originalidad” de la ópera prima de la escritora rumana Tatiana Tibuleac como la “fuerza narrativa” con la que rompe estereotipos acerca de la figura de las madres en la literatura.

Asimismo, sobre el trabajo de Luis Landero han valorado que “escribe muy bien” en una novela con “cierto aire nostálgico y romántico” donde brilla especialmente la construcción de personajes.

El presidente de la asociación cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, ha agradecido que en un “momento muy difícil” como el actual la gente se haya acercado a votar igualmente y ha asegurado que “si hubiera normalidad el número de votos sería bastante superior”.

De igual forma, ha elogiado al ayuntamiento de Santiago de Compostela y a la Xunta de Galicia por su colaboración, a la vez que ha incidido en la importancia de extender este tipo de certámenes a los establecimientos comerciales de toda la ciudad e implicarlos en el mismo para dinamizar el tejido cultural de la capital gallega.

En una línea similar ha ido el discurso de la teniente de alcalde de Compostela, Mercedes Rosón, que ha asegurado que el trabajo de la asociación del Casino permite tener “un lugar de encuentro para la cultura, la educación y tantas cosas”, además de hacer “partícipe de estos proyectos a toda la ciudad”.

En último lugar ha intervenido el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, que ha destacado el papel que juega ya este premio en el “panorama literario gallego” y ha subrayado que permite a autores locales competir en igualdad de condiciones y al “mismo nivel” que grandes figuras de la literatura europea y que “títulos que están en esa vanguardia y en esa pole position en la literatura mundial”.