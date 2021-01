Zahara estrena "Una historia, una canción", el 4 de febrero en Movistar+

Madrid, 21 ene (EFE).- Un recorrido por los pueblos de España para convertir historias en canciones es la premisa de "Una historia, una canción", el nuevo formato musical conducido por Zahara, de cuatro episodios, que se estrenará el próximo 4 de febrero en el canal #0 de Movistar+.

Viajes por la geografía española que llevarán a Zahara y su inseparable guitarra a Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén). Lugares en los que la compositora "encontrará historias emocionantes, bellas y también duras que reflejan realidades que no salen en los informativos", explica hoy Movistar en una nota.

Testimonios protagonizados por pescadores, maestros, pastores, bomberos, trabajadores sociales, voluntarios o agricultores que han sufrido las consecuencias de los desastres ecológicos, la crisis climática o la España vaciada y que Zahara intentará aliviar convirtiendo sus relatos en canciones.

En un intercambio altruista que ofrecerá una combinación de testimonios, música, viajes por lugares ajenos a los focos y colaboraciones de lujo, con el objetivo de "demostrar cómo las canciones y las historias personales siempre van de la mano".

Y todo ello con el hilo conductor de un gran tema para ayudar de guía por su viaje a Zahara. De este modo, en el primer episodio el punto de partida lo propiciará "Smoke on the water", de Deep Purple, un tema que acompañará los testimonios de los vecinos de Nigrán, victimas de los terribles incendios de 2017.

"Eleanor Rigby", de The Beatles, será el punto de partida de un segundo episodio dedicado a la soledad de vivir en pequeños pueblo, como Cuevas de Cañart, donde Zahara charlará con maestros, médicos rurales o tenderos, a cambio de música de Chuck Berry, The Police o Labordeta.

Para el tercer episodio, dedicado al agua, con las consecuencias de las DANA de 2016 y 2019 que asolaron Los Alcázares, "Mediterráneo", de Joan Manuel Serrat, servirá de guía para abordar el daño que las acciones del ser humano están causando al Mar Menor.

Y en el último episodio, "This land is your land", de Woody Guthrie, será la excusa para hablar de la tierra y para ello el equipo se desplazará a Úbeda, tierra natal de Zahara y lugar en el que "se reencontrará con sus raíces y se entrevistará con gente que vive, cuida y ama la tierra desde la raíz: agricultores, olivareros y alfareros".

Sin olvidar el recital final que cerrará capa episodio, para disfrute de los habitantes de las distintas localidades, y que en su paso por Galicia contará con Xoel López e Iván Ferreiro; en Murcia se podrá escuchar a Viva Suecia; en Teruel el concierto correrá a cargo de Guitarricadelafuente y, finalmente en Jaén, Zahara tocará por primera vez junto a Martí Perarnau las canciones de Juno, su proyecto común.

Colaboraciones que se completarán con la presencia de periodistas musicales como Virginia Díaz, Wilma Lorenzo, Fernando Neira y Fernando Navarro.