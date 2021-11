ZINEBI estrenará un largometraje sobre el sistema educativo bosnio

Bilbao, 15 nov (EFE).- El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) estrenará mañana martes “Škola Za Sve Nas / A School For All Of Us”, un documental sobre el sistema educativo en Bosnia-Herzegovina.

El director David Fernández Graña y la productora y directora de fotografía Amaia Maguregui estuvieron tres meses en invierno de 2018 viajando por Bosnia - Herzegovina conociendo profesores y alumnos de sistemas educativos que ofrecen una alternativa al sistema segregador actual.

Mediante este sistema, las escuelas están separadas según la etnia o el idioma de los alumnos, y en ocasiones se divide una misma escuela en dos, lo que se denomina "Two schools under one roof" (Dos escuelas bajo un mismo techo).

Aunque parte de la producción ha corrido a cargo de Banuka Estudios, el equipo de producción lo han formado unicamente Fernández Graña y Maguregi, algo que, según el director, ha supuesto "una burrada de trabajo" en la postproducción del largometraje.

Durante el proceso, según Maguregui, "había que investigar muchísimo" y "los permisos eran infinitos", pero para Fernández Graña es "parte de la experiencia", ya que "el cine documental es una herramienta para conectar con las personas de forma más cercana".

"A School For All Of Us", que se ha financiado mediante un "crowdfunding", forma parte de un proyecto educativo que pone el foco en diferentes sistemas de educación en Alemania, Italia, Croacia, Austria, Albania, Bulgaria, Rumanía y Bosnia - Herzegovina: "Cien lenguajes: un viaje por Europa de un año y medio".

Para Fernández Graña, este es un "documental educativo", por lo que el público objetivo son los propios alumnos de Bosnia-Herzegovina y una de las estrategias de los creadores ha sido dejar fuera a aquellos que no fueran bosnios o hablaran otro idioma.

La de Bilbao será la primera proyección en España, pero el estreno absoluto fue en el Festival de cine de Sarajevo, y se harán más proyecciones en ciudades como Stolac (Bosnia-Herzegovina), en una escuela.

En el Festival entra en la sección "Bertoko begiradak - Miradas desde Euskadi", dedicada a las producciones vascas más recientes, junto con "Fantasía" (Aitor Merino, 2021), "Boca Ciega" (Itziar Leemans, 2020) o "Norberaren Gela" (Ainhoa Urgoitia y Enrique Rey, 2021), entre otras.