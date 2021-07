Zion y Lennox celebran su 20 aniversario con su nuevo álbum "EL SISTEMA"

San Juan, 23 jul (EFE).- El dúo de reggaetón Zion & Lennox lanzó este viernes su cuarto álbum de estudio, "EL SISTEMA", cuando celebran su vigésimo aniversario.

"EL SISTEMA" consiste de trece canciones y una introducción, incluida la versión anterior "No Me Llama" con Myke Towers (18 millones de visitas en YouTube), "Te Mueves" con Natti Natasha, "Gota Gota" junto a El Alfa (10 millones de visitas ) y “Sistema” (15 millones de visitas), informó hoy la compañía NV Marketing and Public Relations en un comunicado.

La primera de las canciones, "Intro", es una recopilación "rápida de veinte años de éxitos que te ofrece la introducción perfecta a lo que puedes esperar del álbum".

"Algunas de las muestras utilizadas incluyen 'Pierdo La Cabeza', 'Zun Da Da', 'Guayo', 'Fantasma', 'Yo Tengo Una Gata', 'Yo Voy' y muchas más, estableciendo el tono para todo un álbum completo de nuevos éxitos como los que estamos acostumbrados de Zion & Lennox", señala la nota.

Les sigue "Estrella", un reggaetón "en el muy reconocible sonido de Zion & Lennox que habla de una mujer hermosa que parece una estrella y de todo lo que están dispuestos a llegar a hacer para que se sienta como la reina que es".

Después está "Entendemos", una colaboración "exquisita" con el panameño Sech sobre "las relaciones que pueden no parecer perfectas para el mundo exterior, pero en realidad las dos partes se conocen y tienen una química increíble y hacen que funcione, a pesar de lo que la gente pueda decir".

"Loco" trata de volverse loco tras terminar una relación "porque todavía no hemos superado a esa persona, y seguimos recordando todas las formas en que podríamos haber salvado esa relación".

En "No Me Llama" Zion & Lennox junto con la superestrella Myke Towers comparten su experiencia como los chicos que pudieran ser utilizados por alguna mujer.

"Enchuletiao:" es "esa canción que le dedicas a los haters que querían verte fracasar, pero saliste adelante y estás viviendo tu mejor vida contra todo pronóstico con un flow inigualable".

Por último, en "Perla" Zion & Lennox muestran su lado más suave, más romántico y más vulnerable en un hermoso reggaetón downtempo con guitarras tropicales entrelazadas al compás.