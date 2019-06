Vila-real confía en que el veto de Trump a Huawei no dañe el proyecto piloto de “ciudad inteligente 5G”

Durante este fin de semana se producirá en España el despliegue de la red comercial de conexión ultra rápida 5G de la mano de Vodafone, la culminación de un proceso de digitalización que sitúa al país entre los estados europeos a la cabeza del avance tecnológico. De momento la red llegará sólo a quince de las principales ciudades españolas, entre las que se encuentran Valencia, Madrid, Barcelona o Sevilla. Aunque el avance usará la red de Huawei -y algunas aportaciones de Ericsson-, todavía es mucha la incertidumbre que levantan las posibles sanciones norteamericanas a la compañía asiática, que trabaja en un sistema propio para burlar del veto comercial que le impuso EE.UU.

El seísmo provocado por el veto a la tecnológica asiática podría afectar a diversas multinacionales y multitud de acuerdos, motivo por el que la Administación Trump concedió un plazo de 90 días para su aplicación –que funcionarios de la propia Administración piden que se alargue en el tiempo-. La prohibición de los norteamericanos a que ciertas empresas hagan negocios con Huawei, ha provocado que las grandes tecnológicas se afanen por prepararse y traten de evitar daños mayores, a la espera de ver si se materializa o no un veto que paralizaría una rueda que ya está en movimiento.

En Vila-real, una de las ciudades españolas que, debido a su modesto núcleo poblacional, fue escogida por Huawei para firmar un convenio que la convertiría en “ciudad inteligente”, el asunto se ve con cierta incredulidad. En la ciudad de la Plana Baixa afirman no tener novedades sobre su contrato, pero se muestran cautos de cara a posibles repercusiones. Para Francisco Valverde, Concejal de Servicios Públicos de la ciudad, el veto quedará en nada y únicamente responde al interés de Trump de “hacer que suba y baje la bolsa y que los especuladores ganen dinero”. Huawei, recuerda, está desarrollando su propio sistema operativo y eso solucionaría el problema.

“En este sentido nosotros actuamos desde la modestia de lo que somos. Si nos dijesen que el Gobierno, como consecuencia del veto bilateral, ha decidido emitir una resolución contra la compra de tecnología a Huawei… en ese caso sí podría afectar gravemente a nuestro proyecto”, admite Valverde.

La apuesta de la ciudad por el desarrollo ha encontrado en la alianza con socios tecnológicos potentes la respuesta para estar a la punta de lanza de la innovación. El acuerdo con Huawei se consiguió a través de Telefónica, proveedor de telecomunicaciones del Consistorio, y culminó en un convenio de colaboración con la tecnológica asiática.

“Nosotros somos un ayuntamiento pequeño y no podemos estar como una veleta a ver qué se le ocurre a Trump o qué dice el otro… nosotros no entramos en eso. Por lo tanto, nosotros llegaremos al 5G de una forma u otra, queremos desarrollar la cobertura total en Vila-real para tener un desarrollo que nos permita ofrecer oportunidades a empresas, o ventajas tecnológicas”, afirma el edil, que se muestra seguro de que la llegada del 5G “supondrá una nueva revolución industrial”.

El Consistorio, todavía en ralentí debido al proceso post electoral de toma de posesión y constitución de un nuevo gobierno municipal, continúa trabajando como si no hubiera pasado nada. La falta de un panorama internacional claro sólo aporta más incertidumbre a aquellos elementos que, aunque modestos, también sufren las consecuencias de la guerra comercial que libran China y Estados Unidos. En el caso de Vila-real, no ven probable que llegue una prohibición para con Huawei que deje sin servicio a tantas empresas.

Ningún estado europeo ha emitido instrucciones que prohíban comprar o tener relaciones con Huawei. Tal y como explica Valverde, “no podemos estar esperando si mañana sale el sol, va a salir. Si mañana congelamos el convenio con Huawei, ¿qué podríamos hacer? ¿Buscar otro convenio con Apple? El peor escenario sería que no pudiesen ser actualizados. En este escenario sabemos que Huawei tiene un plan B de actualización paralela a su sistema abierto Android, pero eso no se sabe que vaya a pasar. Si alguien está buscando que en vez de los móviles chinos compremos los japoneses, o cualquier otro, me parece absurdo”.

“El veto no puede llegar a ningún sitio, esto es una guerra fría entre China y EEUU por el control, no ya las cabezas nucleares, sino de la tecnología común. A nosotros nos hubiera gustado firmar este convenio que hemos hecho con una empresa europea, una empresa nuestra. Eso es lo que nos hubiera gustado, pero es imposible porque, a día de hoy, la empresa más avanzada en nivel de 5G es únicamente Huawei”, afirma Valverde.

Para el consistorio son muchas más las ventajas que puede aportar seguir adelante con los acuerdos, que las posibles repercusiones que pueda tener el llevarlo a cabo. Los beneficios del acuerdo se traducen en situar la ciudad en la primera fila tecnológica de la mano del 5G y ofrecer un servicio puntero a los vecinos, así como resultar más atractivos a las empresas y la inversión. Si la cosa va bien, afirman desde el Ayuntamiento, a finales de 2020 el 5G en Vila-real estaría plenamente operativo. “En caso de que vaya mal, nos quedamos como estamos”, sentencia el concejal.