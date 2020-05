Ábalos ofereix al socialista Bartolomé Nofuentes un càrrec en el Ministeri de Transports per atraure fons europeus

El regidor del PSPV a Quart de Poblet i exdiputat provincial de Projectes Europeus i Gestió del Talent, Bartolomé Nofuentes, sona per a un càrrec en el Ministeri de Transports que dirigeix el valencià José Luis Ábalos. Segons ha pogut saber eldiario.es, el ministre socialista vol emportar-se Nofuentes a Madrid perquè l’ajude en la captació de fons europeus per a la transició energètica, una àrea en què Nofuentes s’ha especialitzat en l’última dècada.

Nofuentes no ha volgut ni confirmar ni desmentir la proposta del Govern, encara que tot apunta que la seua marxa al Govern seria a través d’una empresa pública. L’edil no deixaria les seues responsabilitats a Quart de Poblet, on continuaria donant suport a l’alcaldessa Carmen Martínez.

Bartolomé Nofuentes, en la presentació d’un projecte de captació de fons europeus.

Entenen en Transports que en els pròxims anys eixiran centenars de milions d’euros en ajudes per a la desnuclearització i la transició energètica i en el ministeri no hi ha cap figura amb aquesta comesa. La destinació de Nofuentes podria estar en Enusa, l’empresa estatal que gestiona l’urani enriquit per a les centrals nuclears, on també Ábalos va nomenar com a president el socialista valencià José Vicente Berlanga.

A ningú se li escapa que el moviment d’Ábalos també es fa en clau interna de partit. Nofuentes, un dels homes forts del socialisme a la comarca de l’Horta Sud, no va continuar en la Diputació de València després de les eleccions del 2019 ni tampoc va entrar a formar part del Govern de la Generalitat de Ximo Puig. I no per falta de ganes d’aportar la seua experiència al projecte socialista. Guanya així el també secretari d’Organització del PSOE un aliat amb vista als futurs congressos socialistes.