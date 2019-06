La mayoría de Ábalos en la Diputación de Valencia pone en riesgo que Toni Gaspar repita como presidente

Todas las cartas están sobre la mesa y muchas jugadas terminan con Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, fuera de la máxima representación provincial. La lista de candidatos designados para cubrir los 13 puestos de diputado provincial por parte de la dirección de Valencia deja una mayoría clara para los afines a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE: nueve frente a los cuatro que suman los cercanos a Ximo Puig, secretario general del PSPV.

Corresponderá por tanto a la dirección provincial y a la mayoría de afines a Ábalos designar al presidente o presidenta de la Diputación de Valencia. Y no tiene por qué ser Toni Gaspar, explican fuentes de entorno del también ministro de Fomento. De momento, la dirección provincial del PSPV liderada por Mercedes Caballero y Ferraz esperan a la configuración del futuro Consell para ver la sensibilidad que el secretario general Ximo Puig tiene con sus afines, que en las Corts ha sido nula dejándolos fuera de toda responsabilidad.

De momento, desde la dirección provincial no plantean alternativa, pero no garantizan ni mucho menos que Gaspar continúe si la política de Puig sigue siendo de "pan y agua" para las diferentes sensibilidades del partido. Plantean en la dirección provincial que si Puig tiene tanto interés en reforzar la figura de Gaspar que lo nombre conseller o secretario autonómico. De esta manera entraría Luisa Salvador, alcaldesa de El Puig, quien tendría muchas posibilidades de convertirse en presidenta de la Diputación de Valencia, la primera mujer en toda su historia.

Caballero presentó este viernes la lista con los nombres por partido judicial que serán diputados provinciales. Entre los elegidos, además del actual presidente y alcalde de Faura, Toni Gaspar, se encuentran otros alcaldes que obtuvieron mayorías absolutas el 26M como el de Cullera (Jordi Mayor) o el de Mislata (Carlos Fernández Bielsa).

Caballero ha propuesto por el partido judicial de València a Rafa García (alcalde de Burjassot), Pilar Molina (concejal de Manises), Amparo Orts (alcaldesa de Moncada), Carlos Fernandez Bielsa (alcalde de Mislata), Empar Folgado (concejal de Aldaia) y Andrés Campos (concejal de Torrent), han detallado los socialistas en un comunicado.

Por el partido judicial de Xativa, el escaño es para Pilar Sarrión (alcaldesa de Anna); en Sagunt, Toni Gaspar (alcalde de Faura); por el de Llíria, Ramiro Rivera (alcalde de Titaguas) y por Alzira, Andreu Salom (alcalde de Alcudia). En el partido judicial de Requena, la diputada será Isabel García (concejal de Requena); en el de Sueca, Jordi Mayor (alcalde de Cullera) y en el de Gandia, Vicent Mascarell (concejal de Gandia).

Algunas comarcas han amemazado con no cumplir con este mandato de la dirección provincial y no proponer en la junta electoral los nombres de la lista y plantear los suyos propios. Desde Ferraz responden que, en caso de no cumplir con la propuesta de la dirección provincial, "puede haber expedientes". Y recuerdan: "La lealtad al partido está por delante de todo. Ábalos tuvo que abstenerse en el Congreso para hacer a Marino Rajoy presidente del Gobierno con amenazas de explusión", recuerdan. La sacrosanta disciplina de partido.