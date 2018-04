Ábalos cree que el PSPV "necesita más información" de la financiación bajo sospecha para depurar responsabilidades

El secretario de Organización del PSOE considera que todavía les falta información para pedir responsabilidades políticas a los socialistas valencianos salpicados por la supuesta financiación irregular. José Luis Ábalos, hombre fuerte de Pedro Sánchez y en el PSPV, cree que necesitan más datos que los periodísticos para tomar medidas.

La primera información sobre la investigación se publicó a mediados de marzo. El auto de archivo, el pasado viernes, cuando horas después los socialistas valencianos dieron cuenta de las primeras averiguaciones de sus pesquisas internas: habían encontrado, dijeron, varias facturas a la empresa presuntamente en el foco de la trama, que coinciden con las que señalaba la jueza en el escrito.

"Si tuviéramos un relato que señala a alguien con un comportamiento no ejemplar tendríamos capacidad para actuar", ha dicho este jueves, preguntado por la petición de Podemos de que los socialistas aparten, entre otros, a Jose Manuel Orengo de sus cargos institucionales hasta que se esclarezca la cuestión. En el auto, la magistrada aprecia indicios de algunos delitos relacionados con financiación irregular que estarían prescritos o que no corresponden al partido judicial de Valencia y por eso envió la documentación facilitada por el PP en su denuncua a otros cuatro juzgados. Las suposiciones, en el caso de los socialistas valencianos, giran en torno a Orengo y José Ramón Tíller.

"Hasta ahora no hemos tenido un señalamiento de personas concretas con un relato imputable. Necesitamos que se diga a quién se imputa, quiénes y qué conductas. Si no, no podemos hacer más", excusaba el dirigente socialista.

El secretario de Organización dice que el PSPV les mantiene informados en Ferraz sobre los avances de la investigación interna, aunque no ha querido comentar su contenido. Se hará cuando finalice el plazo, ha sentenciado, que es el mismo que dio Podemos a sus socios del Botànic: la primera semana de mayo.