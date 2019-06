La Abogacía de la Generalitat, acusación particular, no comparece en un interrogatorio clave del agujero de RTVV

El representante de la administración autonómica no acude al encontrarse enfermo y no se envía sustituto Los liquidadores de RTVV, que cerró con una deuda de 1.300 millones, nombrados por el Consell bipartito no han localizado pagos irregulares en cuatro años