Absuelta la concejala de Compromís en l'Eliana por una denuncia de agresiones

El juzgado de Instrucción 2 de Llíria absuelve a la concejala de Compromís en l'Eliana Isabel Montaner que fue denunciada por los responsables de un portal digital por agresiones y coacciones. En el escrito, el juez considera que "de la totalidad de la prueba practicada no consta en ningún momento como acreditado" el delito del que la acusaban las tres personas.

Los responsables del digital de noticias locales denunciaron a la concejala, a su padre -delegado sindical de CCOO en el Ayuntamiento- y su madre por una riña en un acto de un colegio. El medio local acudió a cubrir la fiesta, sin especificar si tenía permiso o no para grabar a los menores, y se inició una discusión entre ambas familias. Los denunciantes aseguraban haber sido lesionados, coaccionados y agredidos por la familia de Montaner.

El portal publicó un post sobre la entonces supuesta agresión apelando al derecho a la libertad de expresión y de prensa. "I nformamos de que este es el último y más grave de los múltiples ataques, provocaciones, insultos, vejaciones, y amenazas que, cada uno de los integrantes de este medio de comunicación, ha sufrido por parte de estas mismas personas, durante los últimos 24 meses, justo desde la llegada de Compromís per l’Eliana al Ayuntamiento", dice la web.

No obstante, la jueza no apreció lesión ni agresión alguna en los vídeos aportados, como tampoco lo declararon los testigos. "Ningún testigo relata o describe ninguna agresión o contacto físico de las denunciadas con la denunciante, no cogieron la cámara, no le golpearon, únicamente se colocan para impedir que filmara la cámara, pero sin contacto alguno", dice el escrito de la jueza. Así, la responsable del juzgado de Llíria decidió absolver a la concejala de Igualdad y a su familia.

Montaner, en un comunicado, exige al portal que ejerza el derecho a la rectificación y se haga eco de la sentencia como en su día lo hizo de la información publicada. Además, desde Compromís en l'Eliana denuncian además que la concejala está siendo acosada por los redactores del medio, una familia de municipio valenciano, que utiliza su plataforma para atacarlos política y personalmente.