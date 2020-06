Casado impone como líder del PP de Valencia al alcalde de un pueblo de 1.000 habitantes y lamina cualquier atisbo de oposición interna

No habrá guerra por el control del PP de la provincia de Valencia. Al menos pública. La imagen publicada este domingo en el perfil oficial de Isabel Bonig, presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, despeja todas las dudas surgidas en los últimas días sobre el futuro provincial de la organización. Bonig compartía una fotografía con miembros de su equipo, la diputada nacional Belén Hoyo y el alcalde de Gavarda -1.000 habitantes-, Vicente Mompó, llamado a ser el próximo presidente en la provincia de Valencia, cerrando el conflicto entre los sectores de los dos últimos.

El proceso ha sido tutelado directamente por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, y de la imposición de Mompó salen vencedores y vencidos. Aunque parte de estos segundos tendrán su tajada en la dirección provincial a cambio de no plantear batalla a un candidato impulsado por el diputado nacional Vicente Betoret. Betoret, quien frenó la candidatura de María Carmen Contelles impulsada por Bonig en el anterior cónclave y que acabó en gestora, sale sin duda reforzado en este proceso.

Al final, y como casi siempre en el PP, ha pesado la interlocución directa con Génova. Mariano Rajoy situó a Bonig y parece ser que Casado será quien la saque de la dirección regional, puesto verdaderamente importante y que se empieza a batallar con la elección de los liderazgos provinciales.

La reactivación de los congresos provinciales del PP ha llevado de la mano las batallas entre familias del partido. Mientras que en Alicante la figura de Carlos Mazón, presidente de la Diputación y hombre de confianza del secretario general, Teodoro García Egea, apenas tenía discusión, en la provincia de Valencia el candidato de Génova, Vicente Mompó, generaba algunas reticencias en el sector de la diputada nacional, uno de los primeros apoyos de Pablo Casado.

A las mujeres fuertes del partido -Isabel Bonig, Belén Hoyo y Maria José Catalá, portavoz en Valencia- no les hacía demasiada gracia la recomendación de la dirección nacional. Unos desencuentros que finalmente se han resuelto por la vía vertical con la aceptación de la presidenta regional de la candidatura recomendada por Vicente Betoret.

Un sector de los populares atribuye este acuerdo a la falta de control de Bonig sobre el partido y a la incapacidad de plantarse ante lo impuesto por la dirección desde Génova. De hecho, desde hace meses se baraja que Carlos Mazón sea su relevo, con o sin disputa. Por el momento, los últimos movimientos indican que el alicantino, exzaplanista y al frente de uno de los espacios donde el PP aún conserva cierta hegemonía, además de próximo a García Egea, tendrá más protagonismo.

El movimiento permite a Bonig evitar una partida para la que no tiene buenas cartas y salvar su jugada. El secretario general ha agradecido el "esfuerzo" de Isabel Bonig en las negociaciones. Donde el dedazo de Madrid no ha hecho tanta gracia es en la bases, donde los chats internos echaban humo este domingo. Porque el acuerdo, en el que se incluye a María José Catalá, no evita que pueda haber otro candidato o candidata. Pero sin referentes institucionales, tendrá difícil conseguir apoyos.

Los mejores equipos necesitan a los mejores líderes. Gracias @isabelbonig por tu trabajo al frente del @ppcv. Con tu esfuerzo conseguiremos recuperar el Gobierno de la Generalitat para los valencianos. #HayPartidohttps://t.co/5IkRJACleF — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) June 7, 2020

La organización en Valencia y Alicante lleva años en sin celebrar un cónclave para elegir liderazgo, ocho años en el primer caso, en interinidad desde que estallara el caso Taula en 2017, que se llevó por delante a Alfonso Rus. El partido en la provincia de Alicante también se encuentra con un liderazgo provisional a cargo de Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación alicantina y alcalde de Torrevieja, desde que dimitiera el año pasado José Císcar, exconseller de Francisco Camps.

Mompó, quien se convertirá previsiblemente en el dirigente provincial, es alcalde de Gavarda, un municipio de un millar de habitantes, y diputado provincial por el partido judicial de Xàtiva. La dirección nacional ha convocado a la Ejecutiva de partido este lunes para aprobar un reglamento que permita los procesos semipresenciales para hacer frente a la renovación de liderazgos.