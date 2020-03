Així afronten les famílies la quarantena: “als matins, deures i exercici, a la vesprada ioga i no eixim ni a l’escala”

Víctor i Nuria viuen amb els seus dos fills de cinc anys i de quatre mesos en un pis de 65 metres quadrats al centre de València. El mateix que per a milions de famílies espanyoles, el decret d’estat alarma que obliga a romandre a casa en quarantena ha suposat un tomb en el seu dia a dia.

Encara que cada unitat familiar és un món a l’hora de gestionar una situació tan complexa, tots dos destaquen l’ajuda que ha suposat la primera explicació que va rebre Luis, el primogènit, en el col·legi: "Just un dia abans que suspengueren les classes, els van explicar que calia llavar-se molt les mans per un virus que havia arribat de fora i que s’haurien de quedar a casa una temporada; això, la veritat que va ajudar molt perquè entengueren la situació".

Sobre el dia a dia, Víctor, programador informàtic, va sol·licitar el teletreball que va facilitar la seua empresa a tots els empleats, mentre que Nuria, procuradora i autònoma, ha cessat temporalment la seua activitat, la qual cosa permet a tots dos romandre a casa al costat dels seus fills.

"Intentem posar-nos rutines per estar ocupats, per exemple, als matins fem exercici i posem deures a Luis, i a la vesprada fem ioga, que és una cosa que li encanta; a més, fem moltes faenes de casa per a tindre-la en ordre i sobretot molt neta, cuidem molt la higiene", expliquen.

Sobre la quarantena, asseguren que la compleixen “rigorosament” i que no ixen "ni a l’escala". En tota la setmana de tancament, tan sols han anat "un parell de vegades al

supermercat".

D’altra banda, expliquen que fan servir molt les “videotelefonades per a estar en contacte amb família i els amics”, a més de participar en tots els reptes i jocs que es plantegen per les xarxes socials: "Totes les vesprades, a les 20.00 hores guaitem al balcó a aplaudir, és una cosa que a Luis li agrada molt, també cuinem molt, que és una cosa que ens agrada i ens distrau".

La situació de Borja i Mireya és similar. També veïns de València, amb les seues filles Carola i Vega, de 5 i 7 anys, i amb possibilitat de treballar des de casa, destaquen "la tasca tan important que han fet en els col·legis quant a informació de la situació i de les mesures d’higiene que havien de prendre, per la qual cosa, per sort, s’han pres bé el tema de la quarantena, amb molt d’ànim".

Borja y Mireya amb les seues filles Vega y Carola

Així doncs, com que la primera setmana de confinament ha coincidit amb la setmana fallera, que no és lectiva en la capital valenciana, "els hem deixat descansar una mica, perquè no tingueren molta tensió, però establim unes rutines bàsiques cada dia, amb uns horaris de desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i sopar; pel que fa a les rutines, doncs, cal vestir-se tots els dies, fer el llit, endreçar la casa, i sobretot molta higiene, endreçar-se bé".

Durant el dia, "deixem que juguen fins a l’hora de dinar, després posem una pel·lícula i en acabant fem alguna activitat tots junts, bé manualitats o bé jocs de taula, i després a sopar, llegir una estona i a dormir; també fem moltes videotelefonades amb els seus amics i amigues i amb la família, perquè no perden el contacte amb l’exterior".

A més, asseguren que intenten "que no consumisquen molt de temps veient la tele, per evitar que reben massa informació que els puga trastocar sobre el tema del coronavirus".

Així, a partir de la setmana que ve, començaran a posar-los "unes rutines d’estudis i de deures tots els dies al matí amb les indicacions que facilite el col·legi, i també fer una mica d’exercici físic a les vesprades".