Ajuntament de València: Hisenda o Urbanisme, carteres socialistes desitjades per Compromís, que cediria la de Falles

"Vull deixar clar que no faran l’urbanisme les empreses. Com és lògic, les empreses hi han de participar, però farem l’urbanisme entre tots".

Així es va pronunciar l’alcalde de València (ara en funcions), Joan Ribó, en l’entrevista publicada per eldiario.es abans de les eleccions passades.

Les paraules del primer edil no eren simple postureig. De fet, segons fonts consultades, Urbanisme és un dels objectius de Compromís en la negociació que s’obrirà en els pròxims dies amb el PSPV per a segellar un nou pacte de Govern.

La coalició valencianista considera aquesta regidoria, en mans del PSPV la legislatura passada, una peça clau per a plasmar el seu model de ciutat juntament amb Mobilitat, en la qual pretenen incloure Policia Local (també gestionada pels socialistes) en una ‘superregidoria’ que estaria coordinada per Giuseppe Grezzi.

En la legislatura passada van ser uns quants els desacords que van aflorar entre valencianistes i socialistes a compte de projectes urbanístics com el del Grau o Benimaclet, en què els primers consideren que no han suposat canvis substancials respecte del model del PP.

De fet, en el cas del Grau, Ribó va criticar obertament la reducció de zones verdes i l’absència del soterrament de les vies ferroviàries i en el de Benimaclet va advocar per reduir les altures de les torres i, per tant, l’edificabilitat.

Des del PSPV van argumentar que són projectes heretats i compromesos en l’etapa del PP i que qualsevol reducció d’edificabilitat implicaria costos econòmics milionaris per a les arques públiques.

Siga com siga, aquesta cartera serà un dels objectius principals per a Compromís que, en cas de no convéncer els socis socialistes, apostarien per fer-se amb Hisenda, també en mans del PSPV la legislatura passada, per controlar les arques i la política fiscal.

D’aquesta manera, sembla clar que Compromís vol fer-se amb el control de dues regidories, almenys, que han estat gestionades en els últims quatre anys pel partit que dirigeix Sandra Gómez a València ciutat: Policia Local i Urbanisme o Hisenda.

Els valencianistes tenen clar que per a aconseguir-ho haurien de cedir alguna de les seues carteres més importants i des del partit de Ribó tenen clar que Cultura Festiva, desitjada de manera explícita pels socialistes, podria entrar en la negociació.

Sobre això, l’actual regidor del ram i president de Junta Central Fallera (JCF) en funcions, Pere Fuset, va comentar dimecres que, abans de qui dirigeix cada àrea, cal acordar un programa conjunt i que en qualsevol cas "tots els qui han de ser consensuats i dialogats amb tota naturalitat, es pot parlar de Festes, d’Urbanisme, de Mobilitat, de Policia o de qualsevol, tots els qui hauran de ser posteriors i, en qualsevol cas, és una atribució de l’alcalde la seua designació".

El que sembla clar és que les negociacions pel que fa a la reestructuració de competències no seran senzilles.

Sense anar més lluny la portaveu del PSPV-PSOE a València, Sandra Gómez, no acudirà dijous a l’entrevista que tenia programada amb l’alcalde en funcions, Joan Ribó, perquè considera una "falta de respecte" que el primer edil haja programat una ronda de reunions formals amb els representants de tots els partits, començant pel PP, abans d’asseure’s a parlar del futur Govern.