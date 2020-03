El fotoperiodista Albert García i l’organització sahrauí Équipe Média, Premis Llibertat d'Expressió 2020

L'Assemblea General de socis de la Unió de Periodistes Valencians ha decidit, per unanimitat, atorgar dos Premis Llibertat d'Expressió en 2020, un d’àmbit estatal i altre de repercussió internacional.

L’assemblea ha decidit atorgar un Premi Llibertat d’Expressió al fotoperiodista de El País, Albert García, qui va ser detingut el 18 d'octubre durant els altercats en la plaça Urquinaona de Barcelona per la sentència de l’1-O i que actualment està sent investigat per suposats delictes de desobediència i resistència.

Aquella matinada del 18 d’octubre, malgrat anar amb el braçalet de premsa i la càmera, un grup d'antidisturbis de la Policia Nacional va tirar-li a terra, el va reduir i emmanillar i se'l va emportar a un furgó policial. Amb aquest premi volem denunciar una vegada més la perversió de la llei mordassa, que s’està utilitzant per a limitar un dret fonamental com és el de la llibertat d’informació.

Amb una mirada més internacional, l’assemblea ha decidit atorgar un segon Premi Llibertat d’Expressió a l’organització sahrauí Équipe Média, una organització creada el 2009 amb l’objectiu de trencar el bloqueig informatiu sobre l’ocupació marroquina al Sàhara. Équipe Média documenta la violació de drets humans en el Sàhara Occidental (repressió a les manifestacions, intervencions policials arbitràries, detencions, violacions de vivendes particulars, tortures, condemnes, agressions físiques, confiscació de materials i assetjament).

El Sàhara Occidental, ocupat pel Marroc des de 1975, és un territori pràcticament inaccessible per als mitjans de comunicació i els ens de monitoratge dels drets humans. Desenes de periodistes i observadors estrangers han estat expulsats del territori (un dels casos més coneguts darrerament va ser el de la fotoperiodista Judith Prat), o bé se’ls ha negat l’entrada. En aquest sentit, Équipe Média fa acompanyament (fixers) als periodistes que aconsegueixen trencar el bloqueig.

Aquesta organització ja compta amb els Premis Internacionals Julio Anguita Parrado i Solidarity Prize 2019 que atorga l’ONG sueca Afrika Grupperna. Amb el nostre guardó volem visibilitzar la seua tasca i voluntat per a seguir informant, malgrat la repressió que pateixen els periodistes en aquesta zona, i jugant-se la seua llibertat per nodrir de material a la resta de companys/es que volen informar sobre la situació al Sàhara.

Els guardons es lliuraran el dilluns dia 4 de maig de 2020 a la Nau.