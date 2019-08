Alberto Ibáñez: "La administración no debe tolerar un discurso de odio, no tiene que darle espacio"

El secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, ha destacado el "gran consenso social" sobre los derechos LGTBi que hay en la Comunitat Valenciana y considera que las "posiciones antidemocráticas y contrarias" a los mismos son "marginales, minoritarias y sin ningún poder de influencia".

En una entrevista con la Agencia EFE, Ibáñez ha subrayado que en la pasada legislatura el Gobierno del Botànic impulso la Ley LGTBi y la Ley Trans, normas pioneras y avanzadas que permitieron generar una serie de recursos que hasta entonces no existían.

Entre ellos, el nuevo servicio especializado Orienta, que se ha puesto en marcha este verano en las tres capitales de provincia para la atención y asesoramiento del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.

"Es evidente que queda mucho por hacer porque se siguen viendo casos de intolerancia y homofobia", indica el secretario autonómico, quien considera que cuando "avanzamos en un derecho, no solo avanzamos las personas a las que interpela el derecho, sino todas y todos".

Otra de las acciones a desarrollar dentro de la Ley LGTBi son los protocolos de residencias de personas mayores, para que "no vuelvan al armario porque se sienten violentadas porque la gente no las entiende".

Preguntado por su la actitud de algunas formaciones de ultraderecha como Vox puede hacer peligrar los avances conseguidos en los derechos del colectivo LGTBi, Alberto Ibáñez señala que "cualquier derecho y libertad no es seguro si no se defiende, sea LGTBi o feminista".

"Es importante que la sociedad milite en la defensa de los derechos y libertades, porque en cualquier momento se puede retroceder, no solo en este campo", afirma el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad.

Según explica, en otras autonomía como Madrid, donde Vox solicitó información sobre los centros educativos que dan charlas LGTBI, "tenemos ejemplos donde, en muy poco tiempo, ha habido un retroceso de lo que se había conseguido" y en países como Brasil "también se ha dado una vuelta atrás".

En el caso de la Comunitat, "creo que a los valencianos y valencianas nos falta muchas veces visualizar la agenda propia. Lo que ocurre en Madrid es dramático pero no puede contaminar lo que está pasando en la realidad valenciana".

"En la Comunitat Valenciana hay un gran consenso social sobre los derechos LGTBi y las posiciones antidemocráticas en contra de estos derechos son marginales, minoritarias y sin ningún poder de influencia y, por tanto, creo que no se les debe dar el espacio que no tienen", asegura.

En el caso valenciano, asegura, la estrategia es "seguir fortaleciendo la realidad y los derechos LGTBi, continuar desarrollando las leyes de las que nos hemos dotado y seguir haciéndolo en el marco del consenso amplio desde el PP, Cs hasta los tres partidos que sustentan el gobierno de la mano del movimiento LGTBi, que es un movimiento cohesionado y fuerte".

"Obviamente -añade- hay que denunciar los casos en los que puede haber un intento de agresión pero no perder mucho el tiempo dándole importancia a un elemento marginal".

A su juicio, el Gobierno valenciano y el movimiento LGTBi valenciano "tiene la obligación y la responsabilidad de dar esperanza y alternativa a otras comunidades autónomas y movimientos sociales de otros lugares del Estado español donde esto no está pasando".

"Debemos seguir adelante y no confrontar, polarizar ni tensionar los derechos, sino defenderlos desde la administración y la calle, porque creo que hay una mayoría parlamentaria muy amplia", ha indicado.

Respecto a la documentación sobre subvenciones a los colectivos LGTBI y sobre los antecedentes penales de personas que realicen actividades con menores solicitad por Vox, Ibáñez considera que "cuando uno tiene privilegios y no quiere soltarlos, lo que hace es ir contra la gente que no tiene esos privilegios".

"Lo que no tiene que hacer la administración es tolerar un discurso de odio, no tiene que darle espacio y es obvio que no tiene cordura que pidan eso, que no es constitucional. Que soliciten lo que consideren, no se contesta y ya está", ha indicado.

A su juicio, "si les contestamos les estamos dando la razón. Si piden cosas a sabiendas de que no se pueden hacer y solo quieren montar ruido y entramos a contestar, estamos permitiendo que marquen un debate que tienen perdido".

"Ante cada barbaridad que este partido quiera demandar o defender lo que propongo, humildemente, es seguir trabajando en la normalidad y el consenso de la anterior legislatura".

También ha destacado la necesidad de incidir en la educación, en aplicar la perspectiva de la diversidad en el día a día de las aulas y dotar a los docentes de más recursos, porque conseguir que se respeten los derechos del colectivo es algo "educacional, cultural y generacional".