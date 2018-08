Alejandro Soler no cierra la puerta a repetir como alcalde de Elche: “Todo se decidirá a su tiempo”

Su reloj político se paró en 2011, cuando perdió la alcaldía a la que había accedido cuatro años antes. Elche dejaba de ser uno de los históricos bastiones del PSOE, una losa que condenó al ostracismo a Alejandro Soler (1972) durante años. Con su apuesta decidida por Pedro Sánchez, cuando tenía al aparato en contra, logró el respeto del ahora presidente, que lo ha convertido en director general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes); con su regreso a la dirección socialista ilicitana, se ha ganado la posibilidad de volver a ser alcaldable, algo que no descarta.

- El plan estrella de Fomento, 20.000 viviendas de alquiler social, llega con críticas de Podemos, que lo ha tildado de “insuficiente” teniendo en cuenta la emergencia habitacional que sigue existiendo en este país.

R.-El gobierno tiene un plan absolutamente ambicioso con el objetivo de poner en marcha 20.000 viviendas en los próximos cinco años que puedan entrar a solventar aquellas ineficiencias que el mercado por si mismo no está solventando. Son viviendas en alquiler a un precio razonable entre 200 y 300 euros para personas que no pueden acceder al mercado y que reúnan los requisitos económicos necesarios.

P.- La especulación con los alquileres sigue siendo la tónica habitual. ¿Tiene pensado el gobierno controlar los precios?

R.- El gobierno está estudiando todas las medidas como la modificación de la ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de propiciar que no se produzca especulación. Además de las viviendas que se van a poner en el mercado fruto de este plan, el objetivo también es incentivar que hayan muchas más viviendas en alquiler que respondan a esas necesidades que el mercado está pidiendo en este momento.

P.- Históricamente los jóvenes y ahora también los trabajadores pobres tienen dificultades para acceder a la primera vivienda.

R.- El que los jóvenes y las familias con más dificultades puedan acceder depende de muchas cuestiones. Una sin duda y ahí está el gobierno trabajando intensamente es propiciar que haya una situación laboral mejor, en la que haya mucho más empleo y empleo digno y que no haya trabajadores pobres como lo ha propiciado la política del PP. Evidentemente hay que poner en marcha una suma de medidas, no solo desde el ministerio de Fomento a través de viviendas en el mercado, sino también desde Empleo y Economía para facilitar que las cosas globalmente mejoren y que haya más gente trabajando en una situación mejor. Asimismo, también en materia de freno a la especulación sobre el suelo y la vivienda las que tienen que acabar propiciando que el derecho a una vivienda digna en este país, reconocido en la Constitución, no sea un derecho en abstracto, sino una posibilidad real.

P.- Sobre la burbuja inmobiliaria, ¿cómo tienen pensado evitar que se infle en exceso?

R.- Sepes no puede legislar por sí mismo, el gobierno sí, el cual está estudiando todas las acciones que se puedan emprender para impedir que se vuelva a producir una burbuja inmobiliaria, y con ella impedir que las viviendas acaben teniendo un coste excesivo en el mercado, bien en alquiler, bien en adquisición en propiedad. Este gobierno está absolutamente comprometido con impedir que se vuelva a producir una especulación sobre el suelo en este país, que es un bien limitado. Y por tanto, va a poner todas las herramientas posibles desde el punto de vista legislativo, gestión e incentivos.

P.- Y en el otro lado de la moneda, para los propietarios de una segunda o tercera vivienda, ¿tienen pensado gravar su adquisición?

R.- El gobierno acaba de empezar su andadura, está analizando esa situación y viendo a ver qué puede hacer en ese sentido sin que pueda yo anunciar de momento ninguna medida concreta en este caso, que será fruto de ese análisis y de las conclusiones que del mismo se extraigan.

P.- Con la crisis, el suelo industrial se ha quedado parado. ¿Se nota la recuperación? En qué momento nos encontramos.

R.- Estamos viviendo un momento de gran demanda. En los últimos años, con la crisis, hemos vivido una situación de dificultad en la que probablemente muchos proyectos empresariales han quedado parados, y fruto de ello también muchos polígonos en toda España. Pero ahora es verdad que el sector industrial, el sector logístico, están exigiendo suelo que no ha tenido una previsión por parte del gobierno de España ni por parte de la empresa pública Sepes. Por tanto ahora toca arremangarse, ponerse las pilas e intentar acelerar el proceso de desarrollo de polígonos industriales y de parques empresariales por toda España.

P.- El PSOE es la fuerza más valorada por primera vez en nueve años según el CIS, el doble que Podemos en intención de votos.

R.- Hay que analizar las encuestas con cierta prudencia porque lo importante de las encuestas es la tendencia que marcan y no la foto fija que puede estar mediatizada por un momento puntual. Yo creo que en este momento se ha cogido en general en España con ilusión el cambio de gobierno con una apertura de las formas y desde el punto de vista de recuperación de los verdaderos intereses de los ciudadanos que yo creo que no venían siendo atendidos. Hay un aspecto positivo, que es que el PSOE sube y el PP baja, y también que Podemos está bajando. En esa línea tenemos que seguir.

P.- Ciudadanos le ha situado como uno de los “amiguetes” de los que se ha rodeado Pedro Sánchez para conformar gobierno y de usted apuntan a su sueldo, 110.000 euros anuales.

R.- Me parece absolutamente demagógica. Cuando se habla de los salarios como si fuera un incremento de los salarios o de la cantidad que iban percibiendo otras personas con la misma responsabilidad, hay que decir que el gobierno de España no ha incrementado el salario de absolutamente nadie. Los responsables de las distintas áreas y de las distintas empresas públicas cobran exactamente lo mismo que cobraban los anteriores. Evidentemente se han puesto personas con vocación de servicio, con conocimiento de cada una de las áreas y que puedan desempeñar un papel al servicio de los ciudadanos.

P.- Cs también resalta que ha habido un aumento de 4 ministerios, también en gasto de asesores.

R.- Insisto, posición absolutamente demagógica y no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que la complejidad y el objetivo de este gobierno es adaptar la estructura del gobierno de España a las necesidades que tiene el país.

P.- ¿Se ve repitiendo como alcalde de Elche?

R.- Como alcalde no me veo, como alcalde ya me he visto. Y por tanto, yo ya he sido alcalde. En Elche tenemos un alcalde del partido socialista y no obstante respetando la normativa del partido, en el momento procesal oportuno, el PSOE adoptará la mejor decisión, estoy convencido, con el apoyo de los militantes, pensando primero en Elche y después en el partido socialista.

P.- Pero el núcleo sanchista apuesta por usted como candidato y no por Carlos González.

R.- Es evidente que hay compañeros del partido que siempre tienen ilusión de que sea alguien más próximo o que consideran que puede hacer un papel determinado y que te animan. Pero más allá de eso lo importante es ver globalmente qué es lo mejor para Elche y lo mejor para el partido, más allá de las opiniones particulares de los compañeros que son legítimas.

P.- Entonces descarta presentarse o hacer fuerza para ser candidato.

R.- [Tarda unos segundos en responder]. Todo a su tiempo.

P.- ¿No lo descarta?

R.- En su momento se decidirá lo que es mejor para Elche y para el partido.