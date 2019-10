Alfonso Rus niega cualquier operación de blanqueo en Imelsa: "Son contratos entre empresas"

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha negado este miércoles las acusaciones de blanqueo por las que ha acudido a declarar en calidad de imputado, y ha insistido en que esas operaciones sospechosas responden a meros "contratos entre empresas".

"Desde 1978 no he ido a Brasil, no tengo ninguna propiedad allí", ha afirmado Rus a la salida del juzgado, "no hay nada, son contratos entre empresas que hemos explicado y que no tienen nada que ver con Imelsa, son asuntos de mi empresa".

Rus ha declarado como investigado en una de las piezas separadas del caso Imelsa, la C, por un supuesto delito de blanqueo de capitales del que al parecer se pudo servir para dar cauce legal a una serie de comisiones ilegales.

El Juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una "operación simulada".

Según consta en el sumario de esta pieza, "existen indicios racionales de que la primera operación", la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM "también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo".

Los fondos blanqueados están relacionados, a juicio de los investigadores, con la supuesta actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva.

La pieza C se constituyó en junio de 2016 para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa.

En ella están investigados (antes imputados) por un presunto delito de blanqueo de capitales el propio Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.

En el marco del caso Imelsa se investiga a más de cien personas (físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública que supuestamente se sirvieron de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en la Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, y está estructurada en una decena de piezas separadas.