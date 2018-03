Alfonso Rus: "El PP no ha tenido ninguna corrupción; en el provincial, cero; en la Diputación, cero"

"El PP, que yo sepa, no ha tenido ninguna corrupción; en el provincial, cero; en la Diputación, cero. Que alguien me diga dónde estaba ese agujero, que yo no lo he visto". Así ha defendido Alfonso Rus este jueves su gestión en la comisión de las Corts Valencianes que investiga las irregularidades en las entidades feriales de Valencia y Alicante durante la época del PP.

Rus, que está imputado por corrupción en el caso Imelsa, ha arremetido contra Marcos Benavent, el "Yonqui del dinero" y su hombre de confianza en otro tiempo que confesó las mordidas e irregualriades en la Diputación de Valencia cuando el también alcalde de Xàtiva la presidía. "El que lo dice se fue a Ecuador, es un prófugo, volvió cuando se quedó sin dinero y ahora le hacen caso", se ha exclamado el exdirigente popular.

Sobre la factura de la celebración del Congreso Nacional del PP en Feria Valencia en 2008, que quedó sin pagar (lo ha hecho el partido ahora obligado por una sentencia), Rus se ha limitado a decir: "No tengo ni idea, pero los congresos nacionales los paga el partido nacional".

"No he ido nunca a Feria Valencia. No conozco los estatutos. No sé cómo funciona", ha insistido Rus, que se ha autoexculpado de cualquier irregularidad. "Ni una vez hemos trabajado en la Diputación con Engloba. Si lo ha hecho Imelsa, que lo explique el gerente [en alusión a Benavent]. No teníamos una empresa de cabecera", ha asegurado ante los diputados.

Sobre la declaración de Barcenas y la factura del congreso, ha hecho como con Benavent: "Ese señor un día dice blanco y otro negro". Y en relación con los 400.000 euros que gastó Feria Valencia en entradas para la Fórmula 1 en 2007: "Había que ayudar a la promoción".

Tres barones provinciales acusados de corrupción

Además de Rus, en la sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de las instituciones feriales están citados a lo largo de la jornada también Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll. Los tres, al frente de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante, y de la dirección de las organizaciones del partido, fueron barones provinciales del PP de la Comunidad Valenciana. A los tres se los llevó por delante la corrupción.