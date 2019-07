Antonio Estañ no optará a la reelección como secretario general de Podem

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, dejará su cargo orgánico en octubre, cuando el partido celebre la tercera Asamblea Ciudadana.

El máximo responsable del partido desde mayo de 2017, cuando fue elegido por los inscritos para sustituir a Antonio Montiel, ha anunciado en una rueda de prensa que en la situación actual del partido, "lo más honesto es dejar paso a una nueva dirección, a nuevas personas" y ha manifestado que seguirá participando en Podem pero "no de manera activa".

El partido ha convocado para octubre la III Asamblea Ciudadana, el órgano en el que la militancia escoge a su cúpula ejecutiva. El pasado sábado, Estañ explicaba que "una vez acabado el ciclo electoral autonómico y local, y una vez formado el gobierno de la Generalitat, es el momento de debatir sobre la mejor forma de afrontar la nueva legislatura y seguir fortaleciendo la organización en el territorio”, abriendo una nueva etapa para el partido.

"No volveré a concurrir a la Secretaría General porque creo que ya he cumplido los principales objetivos del mandato político que tenía. Es el momento de dejar paso a un nuevo liderazgo y yo seguiré comprometido con el proyecto, como siempre lo he estado", ha expresado Estañ este lunes.

La secretaria de Organización, Lidia Montero, ha agregado que el partido quiere "trabajar en una nueva Asamblea Ciudadana Valenciana lo más plural posible, en la que las diferencias de opinión no erosionen sino que sumen al proyecto".