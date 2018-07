Aragón y Valencia suman esfuerzos para presionar en Madrid y Bruselas por el Eje Cantábrico Mediterráneo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido este viernes con su homólogo Aragonés, Javier Lambán, para sumar esfuerzos en la reivindicación del eje ferroviario Cantábrico Mediterráneo. Puig se ha trasladado a Teruel con la patronal empresarial valenciana para reunirse también con los empresarios aragoneses y reclamar que ambas comunidades no queden aisladas de los corredores ferroviarios.



Los líderes autonómicos se han fijado dos prioridades: por un lado, exigir al Gobierno central una mayor inversión en este tramo para demostrar que "se lo toma en serio"; por otra, presionar en Europa a través de los eurodiputados y de las reuniones con dirigentes en Bruselas para dar importancia al eje. Según los cálculos de la Generalitat, el noreste peninsular concentra más de la mitad del PIB español y su conexión es clave para la competitividad del sector empresarial; solo con la inversión que está realizando el puerto para mejorar las vías -10 millones de los 300 previstos)- el tráfico de vehículos se ha triplicado.

El anterior Ejecutivo del PP dejó fuera del plan de financiación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 el tramo de Valencia a Zaragoza del corredor Cantábrico-Mediterráneo al no presentar correctamente la propuesta -se incluía como corredor Atlántico y no se consideró prioritario-, lo que dejaba fuera la posibilidad de acceder a fondos europeos. No obstante, esta decisión no se tomará hasta un pleno a finales de noviembre, por lo que el Gobierno central aun tiene hasta septiembre para presentar enmiendas a estas propuestas. La pretensión de los socialistas valencianos y aragoneses es que se aproveche la oportunidad para poner estos ejes en el mapa y atraer inversiones.



Ambos líderes consideran que la inversión de 300 millones de euros prevista para el tramo Sagunto-Teruel- Zaragoza es "insuficiente". "No se puede pasar de un ferrocarril del siglo XIX al siglo XXI" ha remarcado Lambán. En clave institucional, los dirigentes reclaman que vuelva reunirse la comisión mixta entre Gobierno, Renfe, Adif y las autonomías para poner de relieve estas cuestiones y seguir arrimando el hombro de cara a Europa.