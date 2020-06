El Ayuntamiento y Aguas de Alicante presentan sus desarrollos tecnológicos contra el COVID 19 en la subcomisión de prevención sanitaria y convivencia social para la recuperación

Esta mañana se ha celebrado la reunión de trabajo periódica de la subcomisión de prevención sanitaria y convivencia social para la recuperación de Alicante, donde han participado dos expertos de la empresa Aguas de Alicante.

En la citada reunión, dichos profesionales han expuesto los diferentes proyectos en que se ha estado trabajando intensamente durante los últimos meses para la lucha contra el virus SARS-CoV-2.

Proyecto internacional REVEAL

El Ayuntamiento y Aguas de Alicante han presentado hoy el proyecto internacional REVEAL y su principal resultado, la herramienta COVID-19 CITY SENTINEL.

El proyecto REVEAL, apoyado en la experiencia del Grupo Suez de más de 30 años de vigilancia epidemiológica en aguas residuales, ha estudiado desde el inicio de la pandemia la detección del material genético en el ciclo del agua, con la participación de varias universidades y centros tecnológicos de varios países. La ciudad de Alicante ha sido piloto de esta iniciativa, en cuyo alcance se han englobado municipios que suman más de 10 millones de habitantes.

El proyecto REVEAL ha analizado cientos de muestras en aguas superficiales, aguas residuales y fangos de depuradora. Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, lidera el proyecto, en el que han participado ciudades españolas con distinta incidencia de la epidemia (Área Metropolitana de Barcelona, Alicante, Benidorm, Murcia, Ourense, Sabadell) y varias ciudades en Francia. En el estudio se ha contado con la experiencia de Labaqua y con la capacidad analítica y la experiencia técnica del laboratorio de Aguas de Barcelona, además de las universidades de Barcelona, Santiago de Compostela y Lorraine (Francia), y de las operadoras Aguas de Alicante, Cassa y Viaqua. Este estudio representa el primer trabajo de gran alcance en la geografía española para la detección del SARS-CoV-2 en el ciclo urbano del agua.

Los resultados han permitido demostrar la ausencia de material genético del virus en las captaciones de plantas potabilizadoras o en aguas regeneradas y detectarlo en el influente de las EDARs que trataban aguas de zonas afectadas por la COVID-19.

Se ha demostrado que la detección del virus en aguas residuales y fangos permite determinar el grado de prevalencia de la enfermedad en una población y se ajusta a tendencias de la evolución de la epidemia en las distintas ciudades, por lo que se puede utilizar como herramienta de vigilancia epidemiológica de la infección.

Además, este estudio se ha integrado en otras iniciativas internacionales, tales como la propuesta por la red NORMAN (https://www.norman-network.net/) para la estandarización de métodos de detección de material genético del SARS-CoV-2, así como la promovida por el Joint Reseach Center, el servicio científico interno de la Comisión Europea, que lleva por título “Feasibility assessment for an EUwide Wastewater Monitoring System for SARS-CoV-2 Surveillance”, apoyada por Dirección General de Medio Ambiente Europea, Water Europe, EurEau y la ONU (Programa de Medio Ambiente). De esta forma, el proyecto se ha enriquecido con las aportaciones de los principales grupos investigadores de ámbito mundial, y a su vez ha compartido sus resultados en el marco de la lucha global contra la pandemia.

COVID-19 CITY SENTINEL

El proyecto REVEAL continúa su andadura para ampliar su alcance, pero uno de sus principales resultados, ya disponible, ha sido el desarrollo de la plataforma de monitorización de las aguas residuales para la vigilancia epidemiológica COVID-19 CITY SENTINEL, en implantación en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, incluyendo Alicante.

Así, Aguas aplica su experiencia y conocimiento de redes de saneamiento y control de vertidos para sectorizar el alcantarillado del municipio en zonas de influencia que ayuden a trazar el origen del SARS-COV-2 cuando sea detectado. El laboratorio de Labaqua, referencia nacional en implantación de técnicas de PCR en aguas, que aplica desde hace más de veinte años, es capaz de entregar resultados fiables en menos de 48h usando marcadores genéticos de SARS_COV_2 en aguas residuales, en las que el virus puede ser detectado y cuantificado.

Una vez las muestras representativas han sido recogidas y analizadas en el laboratorio, los resultados se transfieren de manera automática a la plataforma digital COVID-19 CITY SENTINEL. Esta herramienta permite al gestor público visualizar gráficamente los datos, a través de un mapa dinámico del municipio con una sectorización por zonas de influencia que facilita trazar el origen del SARS-CoV-2. Además, sirve como observatorio único de información agregada combinando los resultados analíticos con los indicadores de evolución sanitaria del municipio. Permite también a las administraciones públicas y sanitarias prestar más atención a las instalaciones y edificios críticos y de riesgo elevado, como residencias hospitales o centros de salud, así como edificios singulares de alta ocupación.

La metodología de dianas de 3 genes empleada en sus laboratorios avalada y contrastada con la Universidad de Barcelona, el Instituto de Salud Carlos III y el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) estadounidense, es fundamental para evitar la posibilidad de falsos positivos y garantizar por tanto la bondad de los resultados.

La herramienta COVID-19 CITY SENTINEL se implementa en colaboración con el equipo de Albert Bosch, catedrático de microbiología de la Universidad de Barcelona y presidente de la International Society for Food and Environmental Virology y de la Sociedad Española de Virología, además de miembro del European Center for Disease Control and Prevention (ECDC).

Proyecto playas seguras

En enero de 2020 el Ayuntamiento y Aguas de Alicante firmaron un convenio para fomentar la innovación en las playas de Alicante. En base a dicho convenio y en fechas recientes, presentaron una solución que ofrece información en tiempo real sobre ocupación y aforo en la playa del Postiguet. Esta información se obtiene través de la instalación de cámaras de video de alta definición, procesadores industriales y un equipo de comunicaciones.

El algoritmo que descifra las imágenes que capta la cámara es capaz de calcular en tiempo real los movimientos de las personas. El sistema está diseñado de forma que se aíslan los procesos. Así, la generación de información de visión, el posprocesado y su consumo por parte del usuario final, evita el almacenamiento en ningún dispositivo. Esa es la forma de asegurarse que cumplen con la protección de datos personales y cumplimiento de la legislación europea GDPR.

En un futuro este sistema se ampliará para la detección de bañistas y objetos en zonas de riesgo a los usuarios de la playa, visitantes, bañistas y embarcaciones, implantándose en la Isla de Tabarca.

Análisis de la movilidad urbana

Aguas de Alicante, en colaboración con otros agentes innovadores participaron el mes de abril con varias propuestas en la convocatoria lanzada por la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Innovación, para que los Agentes del Sistema de Innovación de la Comunidad Valenciana propusieran soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus.

La propuesta “Análisis de movilidad ciudadana basada en el consumo de agua con Big Data e Inteligencia Artificial”, fue uno de los proyectos seleccionados.

A través del análisis de la información en tiempo real y escenarios de datos históricos que proporcionan el consumo de agua, mediante la aplicación de modelos de inteligencia artificial y big data, se presentan de forma visual, con planos temáticos en web, los movimientos entre ciudades e internos a la ciudad, por fechas. Además, se puede estimar la recuperación de la actividad económica mediante modelos de agrupación de consumos por zonas de las ciudades.

La solución planteada no utiliza ningún dato personal, solo consumo de agua y coordenadas geográficas, a nivel de barrio (sector hidráulico) o ciudad.