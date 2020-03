Baldoví, sobre el discurso de Felipe VI: "El tiempo de esconder la mierda debajo de las alfombras ha pasado"

Los representantes de Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, Bildu, Junts per Cataluña y el BNG vuelven a registrar en el Congreso la petición de investigación al rey emérito tras el criticado discurso de Felipe V del pasado miércoles.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, critica que el rey no hiciera mención al escándalo que salpica a su padre, el anterior Jefe del Estado, y considera que "no se puede permitir que el Jefe del Estado se aproveche de serlo para hacer de comisionista vulgar y embolsarse millones en lugar de revertirlos en su propio pueblo". "El tiempo de esconder la mierda debajo de las alfombras ha pasado", condena del diputado valencianista.

Baldoví también ha criticado el comportamiento del actual monarca, Felipe VI, desde que se conociera la investigación. "No podemos tolerar que el actual rey conociera desde hace un año todo esto y que haya aprovechado esta crisis tan dura para intentar pasar de tapadillo. Si una institución no es merecedora de la confianza que todos los ciudadanos tienen en ella, esa institución no merece ser respetada. Si la corona quiere pervivir en el tiempo debe ser clara y transparente, por salud democrática nadie debería oponerse a esta Comisión de Investigación, los que la rechazan le hacen un flaco favor a la institución", considera el diputado. La Casa Real anunció hace apenas unos días la renuncia a la herencia del monarca y su expulsión de los Presupuestos de la institución.

Los grupos presentaron una propuesta de comisión de investigación después de que un diario de Ginebra informara sobre una investigación a supuestas cuentas en Suiza del monarca emérito. La Mesa del Congreso tumbó esta propuesta el pasado 10 de marzo, rechazada por todos los grupos que la componen salvo los representantes de Unidas Podemos. Los grupos que plantearon la iniciativa no tienen representación en este órgano de tramitación.

Esta ha sido la cuarta vez que la Mesa del Congreso rechaza una comisión de investigación sobre el rey emérito a raíz de las informaciones sobre la solicitud de datos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción a Suiza por la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I, que adelantó eldiario.es a principios de marzo.

"La actuación del rey emérito merece que se haga, de una vez por todas, una investigación en el Congreso que saque a la luz todos los chanchullos, todas las comisiones que se ha embolsado y todos los paraísos fiscales que ha utilizado este rey para enriquecerse", sentencia Baldoví.