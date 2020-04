Barceló convoca el primer consejo de dirección de la Conselleria de Sanidad en tres meses para informar de la pandemia

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública solo ha convocado dos consejos de dirección de su departamento desde el inicio de la pandemia. Uno detrás de otro, esta misma semana, los últimos martes y miércoles del mes de abril. En este organismo se reúnen los altos cargos del departamento, en máxima actividad durante los dos últimos meses, que no lo hacían formalmente desde febrero.

En diferentes niveles de la conselleria se producen críticas de quienes consideran que la socialista Ana Barceló acapara la gestión. Según las fuentes consultadas del departamento de Sanidad, la información no transita de forma fluida y la toma de decisiones se realiza sin consultar al resto de cargos. Estas fuentes critican que no se tiene en cuenta al resto de subdepartamentos y direcciones generales para la toma de decisiones y expresan su malestar porque no se les ha consultado.

Por ejemplo, indican que para asesorar a la comisionada encargada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de la compra de material, Maria José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, no se ha incluido entre los asesores a los responsables de Farmacia o Asistencia Sanitaria, pero sí al subsecretario de la conselleria de Sanidad y a la directora general de Adicciones, que envió un correo manifestando sus dudas sobre la idoneidad de la decisión. Tampoco se ha tenido en cuenta a otros escalones del Ejecutivo para organizar la desescalada, una tarea que está capitaneando por el presidente Ximo Puig.

El gabinete de la consellera Barceló defiende que el contacto con los secretarios autonómicos y directores generales es constante, sea por la vía del consejo o mediante otras reuniones. Estas reuniones no vienen reflejadas en la agenda de la consellera, aunque sí las de otros organismos implicados. La agenda no refleja la actividad real de la consellera, según las fuentes consultadas, dada la carga de trabajo.

El departamento de Ana Barceló defiende que el contacto es constante, que hay videoconferencias diarias, además de las ruedas de prensa, y que se pasa información a los portavoces de los grupos parlamentarios. Barceló está presente en los encuentros del presidente de la Generalitat con los portavoces y protagoniza ruedas de prensa diarias. Desde el inicio del estado de alarma se ha ausentado apenas cuatro veces, dos de ellas por la previsión de comparecer en la Diputación Permanente de las Corts Valencianes. En estas ocasiones, la consellera no ha delegado en otros cargos de su departamento para transmitir la información y se ha enviado un comunicado de prensa. Es su gabinete el que atiende las dudas. Desde que la responsable de epidemiología protagonizara un episodio incómodo al inicio de la epidemia al afirmar que no tenía por qué conocer que en Milán jugaba un partido de fútbol el Valencia ha sido la consellera la encargada de responder y llevar la presión de las comparecencias públicas.

Desde las Corts Valencianes, los grupos parlamentarios critican que la consellera no se reúna con los portavoces de Sanidad, como han hecho otros departamentos con los diputados encargados de su rama de gestión. PP y Ciudadanos reprocharon en la última sesión parlamentaria que hubiera poco contacto, aunque el departamento de Barceló defiende que traslada información diaria a los portavoces y entiende que son ellos quienes deben remitirla a los diputados.