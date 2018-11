El que destaparà "El Bigotes" de Camps davant la jutgessa de la F1 en les escoltes de l'exregidor del PP que denuncià Gürtel

Álvaro Pérez "El Bigotes", el comercial de la trama Gürtel a València, vol tirar de la manta en la causa que investiga els sobrecostos en la Fórmula 1 i la seua vinculació al finançament il·legal del PP. El que fou "amiguito del alma" de Francisco Camps assegura que pot aportar noves proves que incriminen en aquest cas l'expresident de la Generalitat i al seu exvicepresident Vicente Rambla, salvats tots dos de la crema en el cas Gürtel. I aquesta vegada no va de fanfarronada.

Álvaro Pérez sap i molt de la construcció del circuit de Fórmula 1 i de com es van coure les adjudicacions, encara que curiosament les guanyadores dels diferents concursos no van ser les empreses del Grup Correa, a les quals ell representava. Ni tampoc els intermediaris, on sempre hi ha una bona mossegada del pastís per als qui lubriquen els acords.

En la Fórmula 1, que va moure més de cent milions d'euros només en les infraestructures necessàries per a muntar el circuit i la carrera, la Gürtel no va pillar gaire. És més, de moment i gràcies a les revelacions de Ricardo Costa, les que van pagar hauria sigut les constructores, en concret FCC a través del germà del ministre d'Aznar Jaime Major Oreja. Els ja famosos 150.000 euros de mossegada que l'empresari nega.



Els últims enregistraments que l'exregidor del PP de Majadahonda José Luis Peñas, que va plantar la llavor per a desarticular la Gürtel, va aportar a la Fiscalia Anticorrupció i que va desvetlar eldiario.es acrediten un profund coneixement de les operacions al voltant de la Fórmula 1 per part d'Álvaro Pérez.

En l'enregistrament, Correa li explica a un dels seus socis que El Bigotes, que havia arribat al cor mateix de la Generalitat, tenia per anticipat els plànols del circuit. La intenció de la xarxa corrupta era cercar un muntador de graderies per a emportar-se la corresponent comissió. Però hi havia més aspirants, perquè l'empresa Valmor constituïda per a la gestió del Gran Premi d'Europa va decidir fer el treball directament. O no.

Álvaro Pérez ja ha sigut citat i les proves i noms que pot aportar tenen en suspens als que van ser dirigents del PP valencià. La titular del jutjat d'Instrucció número 17 de València ja l'espera. Qui li va donar els plànols de les graderies? Estava el concurs manipulat? Demanaven comissions per ser adjudicataris de les obres? Aquestes només són algunes de les preguntes que el comercial de la trama a València podrà contestar.