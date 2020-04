El nuevo Bloc tendrá que esperar: la refundación del partido valencianista queda paralizada por la pandemia

El debate sobre el futuro del valencianismo político en el seno del Bloc Nacionalista Valencià tendrá que esperar un poco más. La semana pasada el partido mayoritario de Compromís (donde también se integran Iniciativa del Poble Valencià y Verds-Equo) decidía aplazar su congreso, previsto para el último fin de semana de junio, por la incertidumbre causada por la pandemia Covid19.

El día que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma debían haber empezado las votaciones para el nuevo nombre de la formación, marcado en la agenda como el inicio del proceso de refundación del partido, que busca ser visto como una opción más abierta para la militancia de izquierdas y subrayar el discurso social en la formación.

Los problemas derivados de la crisis sanitaria para una organización política son varios. En primer lugar, los riesgos para la vida humana del contacto entre personas. Y en segundo, que los cerebros de las organizaciones han priorizado la gestión de la crisis. No hay tiempo físico para otra cosa.

En el caso del Bloc, los coordinadores de las ponencias política y estatutaria se han visto absorbidos por el trabajo de las instituciones, tanto en el Ejecutivo autonómico como en la Diputación de Valencia. Coincide que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte que dirige Vicent Marzà es uno de los departamentos más activos del Gobierno autonómico en este momento, que debe prestar atención a la docencia en línea, al reparto de material para las familias con menos recursos y a la gestión de las becas de comedor, entre otras cuestiones. También ha alzado la voz el sector cultural en las últimas semanas, reclamando atención a una industria precarizada y sin posibilidad de acogerse a muchas ayudas. Por su parte, Maria Josep Amigó, coordinadora de la ponencia estatutaria, ejerce de vicepresidenta de la Diputación, una institución que resulta clave para coordinar a los municipios, especialmente a los de menor tamaño, ante la crisis sanitaria y la gestión de recursos.

El siguiente problema nace del distanciamiento social. Según indican fuentes de la formación, el proceso de debate debe ser presencial porque es en lo que se basa el congreso. Desde la discusión de las enmiendas en las asambleas locales hasta el debate de las ponencias, todos los procesos pasan por la reunión de personas para mejorar los documentos propuestos.

Las ponencias del Bloc versaban en torno a un análisis de la situación actual; desde la idiosincrasia del País Valenciano y su encaje en el marco estatal hasta el papel de la Unión Europea, pasando por reforzar el discurso social y en defensa del sector público. Análisis alterados ahora por una pandemia con efectos sin precedentes, pero que dejan ver las grietas del sistema: la globalización, el centralismo del Estado o la deslocalización industrial. El conseller de Economia Sostenible, Rafael Climent, ha publicado en sus redes sociales algunas reflexiones al respecto.

Si parlem d'un model sostenible econòmic, social i mediambiental, i de consciència col•lectiva, hem de treballar per un model productiu globalitzat? O cal relocalitzar la producció? No hauriem d'apostar per uns sectors productius de proximitat? #ReflexionsDeConfinament