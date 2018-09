El Botànic prioriza la financiación autonómica en el último tramo de la legislatura

Este año se han limitado las propuestas a 12 por grupo, aunque todas incluyen diversos puntos añadidos, organizadas por bloques. Las negociaciones tienen toda la jornada de este miércoles -incluso puede que parte de la noche- para llevarse a cabo y transaccionar medidas, pero en principio los tres socios muestran predisposición a votar favorablemente sus respectivas iniciativas y a negociar con Ciudadanos. La paz, parece, se ha firmado a largo plazo.

Las propuestas del PP parecen abocadas a la papelera. De su actitudo, dicen los socios tripartidos, se desprende un intento de burla o de no tomarse en serio el debate, ya que pese a la limitación han incluido decenas de epígrafes en sus resoluciones. Los populares ya avisaron de que consideraban la nueva normativa una limitación a su labor de oposición y pretenden que los socios botánicos se retraten en las votaciones.

Las propuestas de PSPV y Compromís se han centrado en la financiación autonómica, clave de su discurso y anticipo de la reunión de Ximo Puig con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciada durante el debate del martes para la primera semana de octubre.

Socialistas y valencianistas han negociado una propuesta sobre las exigencias al Gobierno central en materia de financiación, que han sido motivo de discusión durante este verano. En la primera resolución, PSPV y Compromís instan al Consell a que pida al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica, una mejora de la suficiencia financiera, inversión en infraestructuras acorde al peso poblacional y aumentar al 0'3% el límite de endeudamiento de las comunidades autónomas. La formación valencianista rechazó esta medida en el Congreso y afeó al conseller de Hacienda, Vicent Soler, el cambio de posición de los socialistas aprobando el techo de gasto en este punto. Compromís asume este punto por lealtad a sus socios de Gobierno y porque viene acompañado de otras medidas de mejora financiera para la Comunitat Valenciana.

La formación valencianista también ha incluido junto al PSPV una petición a la Unión Europea de repulsa a las políticas xenófobas de Viktor Orban, presidente de Hungría y perteneciente al grupo popular europeo . El crecimiento de la ultraderecha y el rechazo a la migración preocupa a la formación valencianista y con esta pregunta obliga al resto a posicionarse sobre determinadas declaraciones.

Podemos vuelve con la tasa turística

La formación morada ha puesto por escrito las peticiones que realizó su síndic, Antonio Estañ, en su intervención en el debate de política general. Los morados plantean que la Generalitat absorba las Diputaciones provinciales o, al menos, presupuestariamente.

En materia de turismo, los morados insisten en mejorar las condiciones laborales de las 'kelys' o camareras de piso, pidiendo que se pongan en marcha los mecanismos de la administración pertinentes. Aunque se hace mención especial a este colectivo de trabajadoras, los morados piden unas condiciones dignas para todos los trabjadores del sector, incluyendo la formación del personal y la lucha contra la precariedad.

La formación de Estañ vuelve a plantear la tasa turística -no sin eufemismos- recordando la redacción de la ley de Turismo, que señala que el Consell debe poner en marcha mecanismos que garanticen la sostenibilidad del modelo y al que deben contribuir visitantes y vecinos. Plantean además un impuesto a los alimentos excesivamente azucarados, como ha hecho Compromís a través de una proposición no de ley, que a los socialistas no gusta.