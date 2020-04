Les altes per la COVID-19 es disparen un 90% aquesta setmana i els ingressos en hospitals cauen un 13%

L'elevat ritme de les altes hospitalàries per coronavirus manté la tendència a la baixa dels ingressos hospitalaris, també en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), malgrat el repunt que hi ha hagut en els nous contagis.

De fet, segons les dades que ha aportat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en aquests moments hi ha 1.616 persones ingressades als hospitals valencians, 98 menys en 24 hores i un 13% menys que dilluns passat 6 d'abril, últim dia en què es va produir un repunt en les hospitalitzacions (huit més que un dia abans).

La pressió sobre les UCI també ha baixat, amb 348 ingressats en aquests moments, 23 menys en 24 hores. El percentatge d'ocupació des del dilluns 6 d'abril ha baixat tres punts i se situa en el 60.3%.

I això tot i que els contagis han patit un repunt, tal com ha explicat Barceló per l'augment dels test practicats, un repunt que podria ser més gran quan els 86.000 dispositius ràpids aportats pel Govern comencen a aplicar-se a ple rendiment, qüestió que succeirà en les pròximes hores.

Així, aquest dijous s'han registrat 300 nous positius, 59 més en les últimes 24 hores, i la xifra total de contagis s'eleva a 7.964, un 8,5% més que el dilluns 6 d'abril.

Una de les causes del descens dels ingressos és que les altes hospitalàries registrades en les últimes 24 hores han aconseguit les 428, quasi el doble que aquest dimecres (241) i ja són 1.772 els pacients curats, un 90% més que dilluns passat.

Quant als morts, s'han registrat en les últimes 24 hores 43 morts amb COVID-19, nou menys que aquest dimecres, i en total són ja 767 les persones que han perdut la vida en la Comunitat Valenciana, un 20,4% més des del dilluns.

Els sanitaris que s'han contagiat des que va arrancar la crisi són 1.377, entre els quals ja hi ha hagut 242 altes, i queden per tant 1.135 de baixa. A més hi ha hagut quatre empleats de la sanitat que han mort fins ara.

Sobre el requeriment judicial per a dotar al personal sanitari de tot el material de protecció necessari, Barceló ha comentat que amb els últims avions que han arribat de la Xina i amb els quals arribaran en els pròxims dies amb més equipament donen per compliment el mandat del jutge.

Baixen per primera vegada les residències afectades

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana i ha destacat que per primera vegada ha baixat el nombre de residències amb algun positiu detectat entre personal o residents: "Eren residències amb algun cas que després del procés d'aïllament dels afectats i la seua curació tornen a estar sense casos".

Així, aquest dijous són 89 els centres amb algun cas actiu, 14 menys en les últimes 24 hores (113 a Castelló, 23 a Alacant i 63 a València).

Fins ara s'han detectat 976 positius entre residents, 86 més que aquest dimecres, i 239 entre treballadors, nou menys en 24 hores per les altes donades, mentre que han mort 233 residents (15 més).

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 13 residències: quatre a Castelló, quatre a València i cinc a Alacant.