El CSIF i una corredoria d’assegurances “segresten” la campanya d’Hurtado al Col·legi de Metges de València

El potent sindicat en la funció pública CSIF i la corredoria d’assegurances madrilenya Uniteco Profesional han esdevingut el puntal principal de la campanya electoral de Mercedes Hurtado a revalidar la presidència del Col·legi de Metges. Tal és el control que, en privat, dirigents del sindicat han assegurat que la institució de dret públic que representa més de 15.000 facultatius és “propietat” seua.

Tampoc s’escapa a ningú que Uniteco Profesional ja va ocupar el Col·legi de Metges fa quatre anys després d’haver elevat Hurtado a la presidència amb una campanya electoral aspra i que es va decantar a favor de l’actual presidenta després d’una tramesa massiu d’informació falsa sobre l’altra candidata –Rosa Fuster– des d’un correu vinculat a la candidatura del qual l’actual presidenta es va desvincular. Tots, fins i tot la policia, van sospitar que les mans de la corredoria estaven darrere d’aquesta actuació d’ètica tan dubtosa.

I és que Uniteco Profesional es juga molt en les eleccions del pròxim 3 de maig, perquè té obert un negoci important en una entitat amb un pressupost de 3,7 milions d’euros l’any. En aquest moment, la corredoria es juga el negoci de les assegurances del Col·legi de Metges de València i ha aconseguit lligar fins al 2024 l’assistència jurídica de l’entitat. A més, aspira a participar també de la formació de l’entitat que presideix Mercedes Hurtado per a la qual cosa ha patrocinat la creació d’una associació de defensa del dret sanitari que intenta suplantar l’autòctona constituïda fa uns quants anys.

L’estratègia del CSIF ha revoltat el Sindicat Mèdic, el majoritari en el sector, que veu la seua actuació com una ingerència en la independència de què ha de gaudir el Col·legi de Metges de València. “El divendres 6 d’abril el CSIF remetia un cartell, que ells declaren intern, però àmpliament filtrat a tots els metges, en què Rafa Cantó, president de CSIF-Sanitat feia una identificació completa entre aquest sindicat i la candidatura de Mercedes Hurtado, també afiliada a CSIF i presidenta actual de l’ICOMV. No es tracta d’un suport extern ni d’una convergència d’interessos. El cartell publicitari deixa clar que CSIF actua a través del Col·legi com a tal organització i estableix una identificació entre tots dos”, han denunciat des del Sindicat Independent aquesta setmana.

Això ha portat el Sindicat Mèdic a donar públicament suport a l’altre candidat a presidir el Col·legi de Metges de València, Agustín Navarro. “Creiem que, davant del repte insultant llançat per CSIF a tota la professió mèdica, la candidatura de Navarro pot representar la imatge d’independència que desitgem i li exigirem en tot moment. És l’única alternativa, atés que l’abstenció només deixaria el camí lliure als que pretenen utilitzar els nostres diners per al seu propi benefici. També és l’única disposada a posar límit al xarlatanisme i les pseudoteràpies sense evidència científica que ara acampen a gust a la casa de tots sota la protecció de Mercedes Hurtado i el seu equip col·legial”, han traslladat des del Sindicat Mèdic als seus afiliats.

La guerra per a presidir el Col·legi ha començat. El dia 3 de maig, el resultat final.