“El Cabanyal és una zona d’atenció prioritària, traslladarem més agents a tot el Marítim”

Aarón Cano és una de les cares noves del grup municipal socialista a l’Ajuntament de València. Gestiona la delegació de Protecció Ciutadana, una àrea que el mandat passat van portar l’actual portaveu i vicealcaldessa, Sandra Gómez, i Anaïs Menguzzato, que no ha repetit com a membre del grup.

Problemes de convivència, botellón, apartaments turístics, terrasses o mobilitat són alguns dels més habituals per als quals la ciutadania demana a la Policia Local solucions i als quals Cano, com a màxim responsable, tractarà de donar resposta en aquest mandat mitjançant diferents iniciatives.

Com pensen afrontar els problemes de seguretat i convivència que denuncien els veïns del Cabanyal i de la Malva-rosa?

Nosaltres estem ara mateix en l’elaboració d’un pla per al Cabanyal, però no podem fer-ho al marge de la Policia Nacional. D’ací a uns dies em reuniré amb el subdelegat del Govern com a responsable de la Policia Nacional per a substanciar les mesures que cal prendre en el barri del Cabanyal i en altres barris de la ciutat. Anirem treballant per zones, però amb visió de ciutat. A partir d’ací, el Cabanyal és una zona d’atenció prioritària, igual que tota la façana marítima, inclosa la Malva-rosa, perquè, de fet, la setena unitat de districte atén també aquest barri. Evidentment no tota la façana marítima està en unes circumstàncies de problemes de convivència seriosos. És evident que són les restes del projecte de prolongació de Blasco Ibáñez al Cabanyal que va portar el PP a terme i és ací on se situen els problemes, en el que es coneix com la zona zero, el bloc de Portuaris i les casetes roses de la Malva-rosa.

Pot aprofundir una mica en aquest pla de seguretat?

Farem canvis importants, perquè des del punt de vista policial entenem que estem en una altra etapa. Estem ja treballant-hi, però els rèdits que estem obtenint no estem publicitant-los, malgrat que ja hi ha rèdits immediats. A partir d’ací estem en la redacció d’un pla propi d’acció de la Policia Local, que serà complementari al de la Policia Nacional. En aquest sentit farem un canvi absolut, traslladarem més recursos a aqueixa zona i farem una faena molt més intensa, però perquè ara les circumstàncies ho permeten.

Comentava que hi havia altres barris amb problemes. Quins barris i de quin tipus de problemes parlem?

De problemes de seguretat ciutadana, no n’hi ha d’una manera específica en un punt localitzat i tampoc vull començar a assenyalar barris de la ciutat, perquè es trasllada una imatge que no pertoca. El que farem és reestructurar la Policia Local per guanyar en flexibilitat per a intentar avançar-nos als fets amb la incorporació de nous agents a partir del 2021 que es destinaran a potenciar la policia de barri. La policia de proximitat és fonamental per a la prevenció de conductes incíviques i delictes. També volem potenciar el grup GAMA (Grup d’Ajuda davant els Maltractaments) de prevenció de violència de gènere.

Però per exemple en Velluters els veïns denuncien un repunt quant al tràfic i el consum de drogues que se suma als problemes de convivència associats a la prostitució de carrer, com pensen afrontar-ho?

És un exemple del que comentava abans, de la necessitat d’un treball integral. Ací estem treballant la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, i jo d’una manera coordinada per tallar el tràfic de drogues i la prostitució. Ja hem notificat el tancament del prostíbul de Sant Pere Pasqual, que no és pròpiament Velluters, però és una zona d’influència. I continuarem treballant en aqueix sentit, mitjançant agilitat administrativa en totes dues àrees.

L’ordenança que sanciona els clients de les prostitutes serveix com a eina per a mitigar el problema?

Sí, no veig motius ara mateix per a modificar aqueixa ordenança, perquè el seu objectiu és penalitzar el client, a més d’atacar el tràfic de drogues que moltes vegades està associat al tema de la prostitució.

La pressió policial és prou per a posar fi als problemes de convivència?

El problema del Cabanyal i d’altres barris, el problema del botellón i altres problemes de convivència no se solucionen únicament des d’un punt de vista policial. La Policia Local té un paper fonamental, això és innegable i nosaltres no farem mai desistiment de responsabilitat, però la Policia no pot solucionar i no solucionarà mai certs problemes de la ciutat de València perquè són problemes que s’han d’escometre d’una manera integral. El botellón, per exemple, no es pot escometre des d’un punt de vista policial, de fet, en els últims 15 anys no hem deixat de tindre botellón, perquè no s’ha escomés d’una manera integral i crec que hem de fer-ho des de la conscienciació. Jo sé que la conscienciació és un procés lent i costós, però nosaltres treballarem des de la conscienciació i el treball policial per evitar les molèsties als veïns i que el dret al descans es puga exercir amb normalitat.

En quina situació està l’ordenança de convivència que pretén frenar problemes com el botellón i que fa un temps que està encallada?

L’ordenança, sens dubte, hi ajudarà, però no és la solució de tots els problemes. A mitjan novembre convocaré una taula de convivència amb la Federació d’Hostaleria, Fotur, la Unió de Consumidors i la Federació de Veïns per afrontar els problemes de convivència relacionats amb la ingesta de begudes alcohòliques al carrer. Això com a pas previ a una eina de treball que serà l’ordenança que espere aprovar en el primer semestre de l’any que ve. Aquestes associacions podran fer aportacions al document.

Quina és la situació actual del botellón a València?

No hi ha una foto fixa, el botellón és com un líquid que es va desplaçant segons el moment. A l’estiu està més en la façana marítima i a l’hivern es va situant en el nucli urbà. Si comences a fer pressió en una zona determinada aconsegueixes que aqueixa zona se n’allibere, però no acabes amb el botellón, et sorgeix en una altra part de la ciutat. Les zones on es fa són la plaça d’Hondures, la zona de les universitats i, en general, les zones d’oci.

Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de València

Està preparada la Policia Local per a afrontar l’anunciada prohibició de fer botellón en Falles?

Sí, però es farà una atenció especial als entorns de Béns d’Interés Cultural (BIC) i de Patrimoni de la Humanitat, com la Llotja, perquè són les zones més sensibles de la ciutat. Estic en contacte amb el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i treballarem el tema de manera que el treball la de Policia Local no es veja sobrecarregat en excés, però que es millore quant a la planificació prèvia a les festes perquè no es tornen a produir unes situacions determinades.

Fan moltes actuacions per molèsties relacionades amb apartaments turístics?

Sí, hi estem actuant. Hem fet intervencions, però encara no hi ha una conscienciació entre la ciutadania molt elevada a l’hora de presentar queixes per apartaments turístics i en aquest cas sí que és desitjable, perquè la col·laboració ciutadana sempre ajuda a detectar-los. Actualment crec que no hi ha un problema real amb els apartaments turístics, però no significa que no hàgem d’estar-hi atents, perquè el que hui no és un problema, demà pot ser-ho.

Com està funcionant l’ordenança de mobilitat, quines són les infraccions més habituals?

Hi ha un nombre més alt de sancions a usuaris de patinets elèctrics, perquè és un element nou de mobilitat. Hi ha molt de desconeixement de la normativa amb els patinets, perquè és un element nou, també pel que fa a les bicis, per això és l’aspecte més sancionat, però com a norma general no hi ha un problema de conducta amb els patinets.

Hi ha un problema real amb les empreses de lloguer compartit de patinets o de motos elèctriques per l’ocupació que fan de l’espai públic?

No. En el cas dels patinets ens hem encarregat que no hi haja problemes, perquè, quan es detecten al carrer, es requisen. L’espai públic és sagrat i reservat a la ciutadania, per tant han d’estar sempre en una base o en un local. En el cas de les motos, sí que tenen espais habilitats per a aparcar com qualsevol moto. Tot i així, si estacionen de manera incorrecta, d’acord amb l’ordenança es posa la sanció oportuna a l’empresa, que en teoria ha de tindre els seus mecanismes per a remetre-la a l’usuari que ha estacionat malament el vehicle.

Quant a la resta del trànsit privat, tenen previst posar més radars de velocitat?

El trànsit en general a la ciutat sempre és millorable, hi ha moments en les entrades a la ciutat que són més complicats, però jo convidaria a qui pense que València té un problema de trànsit que vaja a Madrid o Barcelona. Pel que fa als radars, no està previst instal·lar-ne més de moment, però en funció de les circumstàncies s’anirà veient.

Comentava que volien potenciar la unitat GAMA d’ajuda a víctimes de violència de gènere. En quin sentit?

En aquests moments la unitat GAMA protegeix més de 600 dones amb uns recursos que milloraran amb un increment d’efectius. Tenim en els pressupostos participatius el projecte per a crear una comissaria destinada exclusivament per a aquesta unitat i ja ha superat els 200 suports, per la qual cosa és possible que tire avant. Es tracta d’una comissaria que done suport a dones que pateixen algun tipus de violència.

En un altre ordre de coses, es va anunciar en el seu moment una reestructuració quant a parcs de bombers. En quina situació està aqueix pla?

Les obres del parc Oest s’han paralitzat temporalment per una situació sobrevinguda fins que s’aprove un modificat, ja que han eixit més situacions de les que el projecte inicial preveia. Això per desgràcia ha coincidit amb el tancament del parc de bombers del centre històric per a adaptar-lo com a centre de comunicacions. Això no provocarà una minva en els serveis a la ciutadania, perquè aquests bombers s’han desplaçat a altres parcs. Al març està previst que entren els 59 efectius que han aprovat les places, estem en el procés de creació de 15 places de comunicadors per a donar servei a aquest centre de comunicacions del centre històric. A més, a partir d’aquesta legislatura es remodelaran tots els parcs de la ciutat.

El global de la plantilla de la Policia Local i els bombers augmentarà tenint en compte les jubilacions que hi ha previstes?

La nostra intenció és anar incrementant-les. L’oposició de 30 i de 40 efectius de la Policia Local és increment net de plantilla, la pròxima de 50 també és increment net que va a primera activitat, a més de 50 jubilacions que passen a segona activitat. Hi haurà un increment de plantilla fins al 2023 que encara no puc taxar, perquè depén també de l’àrea de personal, però hi ha bona sintonia. La situació ideal seria que sempre hi haguera un mínim de plantilla de 1.700 agents.