Camps niega ser el cerebro del saqueo de la visita del Papa: "Con 'El Bigotes' no he ido ni a la vuelta de la esquina"

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha negado este jueves que fuera el cerebro de la adjudiciación de los contratos de retransmisión de la visita del Papa a València en 2006 y por el que la trama Gürtel se embolsó en mordidas más de tres millones de euros. Camps ha sido interrogado como testigo en el juicio que se celebra desde marzo en la Audiencia Nacional -suspendido por el coronavirus- y ha tenido que responder a las preguntas de la fiscal tras los constantes señalamemientos de los acusados que aseguraron que fue el exlíder del PP valencianos quien ordenó que la red que lideraba Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes debían quedarse con el contrato de pantallas gigantes de Canal 9.

"No recuerdo las pantallas. Para pantallas estaba ese día. Yo estaba para recibir y acompañar a los que venían y con normalidad salió todo aquello", ha explicado Camps a las preguntas de las fiscal sobre quién decidió que se creara y adjudicara el contrato de las pantallas gigantes. Sobre el viaje al Vaticano de una delegación valenciana y al que habría acudido El Bigotes, Camps ha dicho que no ha viajado con Álvaro Pérez "ni a la vuelta de la esquina". "Yo fui al Vaticano en representación de la Generalitat porque se incardinaba el cardenal Cañizares y fuí con María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno, y otras autoridades autonómicas", ha añadido.

Sobre las declaraciones previas del exdirector general de RTVV Pedro García en el que aseguraba que Camps le dijo que debía hacer todo lo que le pedía la Iglesia, el expresidente de la Generalitat ha ironizado: "Es una frase muy beata. ¿Cómo voy a llamar a alguien para que se ponga a las órdenes de la Iglesia? Esa frase se cae por su propio peso". "Nunca he dado ninguna dirección ni política ni de gestión. Y menos a un órgano delegado", ha sentenciado.

Camps, que tiene otra causa abierta en la Audiencia Nacional por los contratos menores con la trama Gürtel, ha tenido una declaración tensa con la fiscal que ha tenido que cortar el presidente del Tribunal. "Usted ha intentado incrminiarme durante once años", le ha espetado. "Eso de que estoy arriba del todo es como decir que el presidente del CGPJ estuviera al tanto de lo que están haciendo en este juicio", se ha defendido.

"La Generalitat fue invitada por la diócesis de Valencia y he sabido gracias a ustedes que era presidente de honor de esa fundación, como de otras 30 privadas o públicas. Hasta de la fundación del València CF, no lo sabía", ha dicho sobre su presunto poder de influencia en la Fundación V Encuentro de las Familias. "No me involucré en la organización de un evento de tal complejidad. Ya tenía bastante con ser presidente de la Generalitat y del Consell. Fui a la constitución del patronato porque sería una falta de respeto no acudir a una invitación del arzobispado", ha argumentado.

También ha apuntado que ve "imposible" que la fundación pudiera tener algún tipo de "capacidad jurídica" para decidir si era la RTVV la que debía retransmitir la visita del Papa, aunque ha reconocido que no sabe "cómo se toman ese tipo de decisiones".

Preguntado por el juicio, ha expresado su "decepción" porque tres acusados hayan apuntado al que fuera director de Radio Televisión Valenciana Pedro García Gimeno como responsable de la adjudicación de la retransmisión de la visita del Papa a la trama Gürtel: "Absolutamente decepcionado con cualquier persona que se haya aprovechado de su cargo, para mí es una decepción muy grande en el grado que sea".