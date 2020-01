Carolina Durante interrumpe un concierto en Valencia para echar a un hombre que había agredido a una joven

El grupo de rock Carolina Durante interrumpió durante unos instantes su concierto de este sábado en Valencia para expulsar a un hombre que estaba agrediendo a las personas de su entorno. La banda madrileña detuvo la actuación durante unos minutos para señalar a un hombre, de unos cuarenta años, al confirmar que había agredido a una joven y a varias personas más.

Carolina Durante fent fora a un “notas” que havia pegat a una xica en primera fila a la sala @MoonVLCOficial . La seguretat de la sala deixava molt que desitjar, per no parlar de que estàvem com a sardines. Semblava que hi érem més del aforament permés. pic.twitter.com/nFJItwb1Ka