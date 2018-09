Ciudadanos frustra la reforma de la Ley Electoral valenciana

Ciudadanos confirma que no apoyará la reforma de la ley electoral valenciana y frustra el intento de las Corts de modificar esta norma. En mayo, después de meses de propuestas y de intentos de llegar a un mínimo acuerdo, se aprobó la tramitación de una propuesta que acordaba rebajar al 3% la barrera de entrada al parlamento, así como la modalidad de elección de listas desbloqueadas, más abiertas que las actuales.

El plazo para presentar enmiendas finaliza este viernes y la formación naranja ya ha anunciado que no va a votar a favor de esta reforma. Juan Córdoba, diputado en las Corts, se ha escudado en que su partido reclama “una ley electoral de máximos”, sin renunciar a “la circunscripción única y al principio de una persona, un voto”, algo que “es imposible llevar a cabo sin modificar el Estatuto de Autonomía”. La formación naranja ya anunció que pretendía una reforma más ambiciosa de esta norma que incluyera el Estatut, aunque con anterioridad había negociado otros aspectos con PSPV, Compromís y Podemos. Sin los votos naranjas o los del PP, la norma no puede salir adelante en las Corts. Los populares ya dijeron desde el primero momento que no les agradaba esta propuesta y que no votarían a favor.

Esta posición que resulta difícil de comprender para el resto de partidos, ya que Cs lleva la reforma en su programa electoral autonómico y nacional y en el Congreso ha considerado la modificación -la estatal- "un tema clave". Los partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- critican esta reacción, aunque esperada, de un partido que se autodenomina regenerador y en busca de un cambio político.

Por parte del PP, Isabel Bonig aplaude la decisión de los naranjas: "Nosotros estuvimos dispuestos a dar un paso más y que una parte de los diputados se eligieran directamente por los ciudadanos como en el sistema británico que a nosotros nos gusta, pero esa parte no la querían porque no era tan beneficiosa".