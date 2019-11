El PP airea una denuncia contra el hermano de Ximo Puig ya archivada por la Inspección de Trabajo

Este lunes, a primera hora parlamentaria, el PP valenciano convocó una rueda de prensa "para explicar novedades sobre las ayudas a empresas de familiares de Ximo Puig". Los populares habían convocado la semana anterior otro encuentro para explicar que la Fiscalía investigaba unas subvenciones a las empresas que gestiona el hermano del president, Francisco Javier Puig, otorgadas por la conselleria de Educación; un caso en el que tendrán que declarar tanto el titular de la mercantil como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

En la convocatoria de este lunes, la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, explicó que su partido había denunciado en febrero a las dos empresas del hermano de Puig, Mas Mut y Comunicació Els Ports, por un supuesto fraude en ayudas de empleo. Denunciaba la popular, aunque el autor es el diputado Juan Carlos Caballero, que ambas mercantiles habían recibido en tres años cerca de 112.000 euros del plan 'Avalem Joves', un programa de fomento del empleo juvenil que busca incentivar los contratos indefinidos. Los populares explicaron que habían recibido una comunicación de la Inspección de Trabajo en la que hablaba de que había realizado las actuaciones pertinentes, con fecha del pasado 2 de octubre.

Lo que no explicaron los diputados es que en el documento, que no entregaron a la prensa, como sí lo hicieron con la denuncia presentada, es que la Inspección dió por archivada la investigación una vez completó el procedimiento. Según el documento de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, el 15 de mayo envió la petición a la Conselleria de Economia Sostenible para solicitar los expedientes de ambas empresas y el 21 se personó en los servicios territoriales de Empleo de Castellón para evaluar la documentación. Hechas las comprobaciones, relata el inspector, "finalizó la actuación sin que por el funcionario actuante se hayan constatado irregularidades (...) En consecuencia, no se han practicado actas de infracción ni adoptado otras medidas inspectoras".

En Presidencia critican que el PP tuviera esta información desde hace un mes -el documento indica que desde el 2 de octubre- y les acusa de haberla guardado para "salir a mentir".

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha criticado que los populares aireen la denuncia archivada "en un momento electoralista", a una semana de las elecciones generales, y "con unas intenciones muy claras". Asimismo, ha criticado que se intente manchar la imagen de los trabajadores de la Generalitat Valenciana y ha recordado que las subvenciones pasan por tres filtros antes de ser otorgadas. Las actuaciones de los servicios de Empleo constataron una diferencia entre los documentos presentados y eso provocó una reducción de las ayudas a ambas empresas.

"El Servef, la Tesoreria y la Unión Europea hacen una criba de las ayudas, no es tan fácil lo que plantea el PP. A partir de ahí, con la documentación, se pueden reducir o revocar ayudas si no se aporta toda la documentación. En 2016 y 2017 hay dos minoraciones de ayudas porque la empresa no presentó toda la documentación y el tema se acaba ahí", ha sentenciado Climent, que pide "rigor".