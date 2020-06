El Colegio de Psicólogos valenciano estudia denunciar a la terapeuta que comparte informaciones que califican a la OMS como "organización terrorista"

El Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana abordará en la próxima junta directiva si presenta una denuncia deontológica contra la colegiada que comparte en las redes sociales de su centro que la OMS es "una organización terrorista" a propósito de la COVID-19. Según confirman fuentes del organismo profesional en Valencia a eldiario.es, el organismo valora tomar medidas por posible vulneración de la normativa colegial contra la responsable del centro Espacio Infinito, que difundía informaciones acientíficas en su perfil de Facebook.

Bajo el título 'neolengua', esta clínica, que realiza terapias de dudosa validez científica, comparte posicionamientos propios de teorías de la conspiración como los siguientes: "OMS: Organización mundial contra la salud. Una organización terrorista de ámbito planetario y de corte mafioso-criminal. Sus dirigentes son muy peligrosos". O también: "Vacuna: inyección letal". O este otro: "Pandemia: la gran mentira. Es una epidemia con las cifras infladas para poder imponer medidas draconianas, aterrorizar y controlar a la población del mundo y hundir económicamente a las naciones".

El código deontológico que suscriben los psicólogos colegiados dice en su artículo 6 que "la profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales", según el documento que figura en la web del organismo.

A preguntas de este diario sobre si los responsables del colegio comparten la información publicada, la junta responde que "el COPCV no se hace responsable de las informaciones u opiniones de sus colegiados y colegiadas" y añade: "En este caso, no compartimos la información publicada en su web y perfil de Facebook".

Los responsables del colegio explican que desde el inicio de la pandemia han implementado "todas las medidas de higiene indicadas por el Ministerio de Sanidad, y el personal ha estado teletrabajando". "De cara a los colegiados/as, hemos elaborado un decálogo de protección frente al Covid19", una información que se puede consultar en el portal web del organismo.

El decálogo de medidas de prevención incluye el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la ventilación frecuente de los espacios y no acudir a reuniones en caso de tener fiebre o algún otro síntoma compatible con el coronavirus. El último punto de las recomendaciones insiste en no difundir informaciones no contrastadas: "Recurre a fuentes oficiales para conocer la última hora de la evolución de la infección y del estado de alarma. Sabemos que el desconocimiento produce angustia y malestar, para ello te aconsejamos que mantengas la perspectiva, informándote de fuentes oficiales, no hagas caso de los bulos y sobre todo, no los difundas".