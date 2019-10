¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? El Parlamento valenciano estudia los "usos racionales" de los horarios

"Algo no estamos haciendo bien cuando las 24 horas del día no son suficientes para la mayoría de la población". El apunte es de la diputada de Compromís Mónica Álvaro, que ha impulsado en las Corts Valencianes una propuesta de comisión de estudio de los usos racionales del tiempo. De las horas que pasamos en el trabajo, en el coche o en el tren; de las que pasamos delante del televisor, pegados al móvil, o de las prisas innecesarias.

Álvaro es madre además de diputada y conoce las dificultades de conciliar, aunque no es su verbo favorito. Conciliación suele significar tener tiempo para que las mujeres sigan trabajando en casa, explica a este diario. La iniciativa, que ha sido aprobada con el apoyo de PSPV, Unides Podem y Ciudadanos, busca ir más allá de los usos del tiempo con perspectiva de género y la corresponsabilidad del trabajo doméstico. Se busca "estudiar un uso racional del tiempo", que implique tenerlo "para uno mismo". Las condiciones actuales "no nos dan ese respiro", explica la diputada, que apela al trabajo y la familia y a los horarios de trabajo o escuela que hace tiempo que dejaron de tener sentido, con jornadas que empiezan tarde u horarios partidos que impiden que el día se use para otras actividades alejadas del trabajo.

Los ritmos de vida actuales, con jornadas maratonianas, terminan en problemas de salud, principalmente los derivados del estrés, de la falta de sueño y de la falta de ejercicio. De otro lado, el ocio se consume de forma pasiva: en el sofá o la cama delante del televisor, la tablet o el ordenador, en función de la edad. El 82,8% de la población, según datos de la diputada, no está contenta con sus horarios.

"Hemos llegado a una perversión del sistema tal que vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir", reflexionaba durante el debate la diputada de Unides Podem Cristina Cabedo. "Cuando nuestros hijos e hijas han acabado la escuela, las apuntamos a extraescolares porque los padres y las madres continúan trabajando a esas horas", apuntaba. "El ocio se restringe a horas intempestivas, ante la tele, vinculado al consumo y no a la tranquilidad, y por tanto, perjudicando la conciliación de madres y padres que trabajan en espacios donde el resto consumen", añadía la parlamentaria.

La iniciativa establece que la Cámara parlamentaria cree una comisión de estudio, sin tiempo definido, para abordar la problemática desde las perspectivas expresadas: horarios de trabajo, escolares, salud, deporte, ocio y tiempo libre.