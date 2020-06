Compromís pedirá al Congreso que investigue a las empresas que participaron en la construcción del AVE a la Meca y las supuestas comisiones del rey

Compromís se plantea pedir una nueva comisión de investigación en relación con las supuestas comisiones cobradas por el rey emérito Juan Carlos I en la construcción del AVE a la Meca. La propuesta de investigación parlamentaria al rey emérito ha sido rechazada por el Congreso con los votos del PSOE, PP y Vox este martes.

"Nos plantearemos una nueva comisión que investigue no al rey sino a las empresas que participaron en ese consorcio por si tuvieran algo que ver con las comisiones, en concreto a las públicas Adif y Renfe", ha expresado el diputado Joan Baldoví en una rueda de prensa este martes, posterior al rechazo de la cámara de la investigación.

Respecto al informe de los letrados, ha considerado que "no son vinculantes" y que los diputados interesados en la investigación la podrían haber facilitado, interpelando directamente al PSOE. "Deberían ser los propios partidos que defienden la monarquía los que defendieran que esta comisión se realizara por el bien de esta institución". "Ponerlo debajo de la alfombra no me parece la mejor manera", ha expresado Baldoví, que cree que "la inviolabilidad -del rey- debería dejar de tener efecto" cuando este deja de ejercer la jefatura del Estado.