Compromís bloquea los recortes por la falta de Gobierno y los supedita a que Ximo Puig apriete a Sánchez por la financiación

Los recortes que tenía previstos aplicar la Conselleria de Hacienda por la falta de transferencias del Estado debido a que el Gobierno está en funciones han quedado frenados. La reunión entre el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Eduación, Vicent Marzà, ha acabado sin acuerdos.

La prueba más evidente de este desencuentro sobre cómo, cuánto y cuándo aplicar los 438 millones de ajustes en las cuentas es que tanto Compromís como Hacienda han mandado dos comunicados distintos.

Compromís ha dado por paralizada cualquier aplicación de estos recortes y los ha supeditado a que el Consell en bloque, es decir, los consellers de la coalición junto a los de PSPV y Podemos liderados por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, planteen diferentes cuestiones al Gobierno de España.

En concreto, Compromís pretende que el Consell de Puig, Oltra y Rubén Martínez Dalmau exijan al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, quieren que el Ejecutivo valenciano reclame al Estado que desbloquee las transferencias y abone el IVA de diciembre de 2017 que adeuda a las comunidades autónomas. Una tercera petición ha sido que, pese a que se tuvieran que aplicar recortes, se permita la contratación de funcionarios para que la gestión de los servicios públicos no se paralice.

Estas tres premisas "son el paso previo a cualquier tipo de negociación sobre el presupuesto de la Generalitat de 2019". Añaden también que en caso de asumir recortes deben ser validados en un pleno del Consell.

Vicent Soler se ha mostrado más conciliador y ha asegurado que mantiene abierta la puerta para "seguir trabajando en la fórmula" para aplicar los recortes. "Somos un Gobierno responsable, un Gobierno que ha sabido hacer frente a las situaciones y estoy convencido de que encontraremos la manera de superar esta", ha indicado.

Por otra parte, el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem, también se ha reunido con el conseller de Hacienda. "El Gobierno del Botànic ha de afrontar unido este problema, ha señalado. "Hay que buscar la manera de que en España haya Gobierno porque los derechos de los valencianos y valencianas no pueden depender del capricho de Pedro Sánchez de hacer o no un gobierno de coalición". Dalmau ha descartado que los posibles ajustes afecten a los derechos de los ciudadanos y que en el área que gestiona solo se harán recortes que no afecten al derecho constitucional a la vivienda.