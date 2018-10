Compromís considera que los tres informes que acreditan que Bascuñana fue un trabajador 'zombi' lo inhabilitan para ser alcalde

"A l alcalde de Orihuela no le queda otra opción que dimitir". Compromís y Cambiemos Orihuela coinciden en que Emilio Bascuñana debe abandonar la alcaldía. La dirección territorial de Alicante, Recursos Humanos y el departamento de Salud de Orihuela han certificado que el alcalde de Orihuela no acudió a su puesto de trabajo de asesor al que estaba adscrito entre 2007 y 2014 cuando era presidente de Cruz Roja.

Bascuñana cobró 50.000 euros anuales brutos durante esos años en los que no consta, para ninguno de los tres organismos oficiales que han realizado los informes, ninguna actividad ni su presencia física la Dirección Territorial.

"Estamos ante una situación fraudulenta que Bascuñana no ha sabido explicar" ha señalado la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mireia Mollà, que considera que este caso "lo inhabilita políticamente para seguir desempeñando cargo público alguno.

"Ante la negativa a asumir sus responsabilidades y dimitir el turno debe ser del Partido Popular, que tiene la obligación de exigir al alcalde de Orihuela que deje sus cargos. Mientras no actúen en este asunto tanto Bonig como Casado serán cómplices de dar amparo a la indecencia que continua ensuciando la imagen de Orihuela", añade la coportavoz.

Desde Cambiemos Orihuela consideran que "Bascuñana debería haber dimitido entonces" -cuando el pleno le pidió explicaciones- aunque creen que no lo hará."Es evidente que su situación no lo hace digno del cargo que ocupa", critican. " No puede gobernar Orihuela quien ha participado, sido cómplice, y beneficiario de una red clientelar del Partido Popular, red que ha parasitado la sanidad valenciana mientras la gente común sufría recortes brutalesos queda en evidencia porque fueron los culpables de que la moción de censura para echar a Bascuñana de la alcaldía de Orihuela no obtuviera los apoyos necesarios para seguir adelante".

Ambas formaciones piden a Ciudadanos que se replantee su posición en el consistorio y no sea la "muleta" del PP.