Compromís sobre el nuevo criterio para repartir los 16.000 millones contra la COVID: "Afortunadamente el Gobierno rectifica, pero queda mucho por hacer"

"El criterio que tenía que primar era el de la población porque esta es una emergencia que afecta no a territorios, sino a personas con cara y ojos", explica en un vídeo Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, en el que indicaque "afortunadamente el Gobierno ha rectificado, admitido su error" y ahora primarán "un poco más los criterios poblacionales, aunque no en la medida que quería Compromís".

Para el diputado valencianista, que ha votado en dos ocasiones contra la prolongación del estado de alarma propuesto por el Gobierno por no atender a sus peticiones, "queda mucho por hacer, entre ello los mecanismos de compensación". "Falta todavía ese mecanismo de nivelación para igualarnos a la media de autonomías en cuanto a la financiación autonómica. El reparto es un poco más justo y básicamente ha sido por la posición fuerte de Compromís", argumenta.

Baldoví recuerda que la respuesta que en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le dio en el Congreso fue "muy desafortunada" porque no contestaba a Compromís "sino a cinco millones de valencianos". "Decía que no enredáramos y no inventáramos problemas; es un problema que no es inventado, que arrastramos desde hace mucho tiempo y que lastra nuestra economía y lastra la falta de oportunidades respecto a otros territorios", subraya.

En ese sentido, la infrafinanciación valenciana viene de años y supone cada ejercicio 1.700 millones de euros menos de ingresos desde 2009. Esta pérdida, asumida por todas las fuerzas políticas en la Comunitat Valenciana, se ha agudizado desde 2014 porque el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha caducado.

Baldoví incide en que con estos nuevos criterios de reparto del fondo Covid no está todo hecho, ya que quedan por implementar mecanismos como el fondo de nivelación, por ejemplo. "Pero hoy el reparto es un poco más justo y, básicamente, ha sido también gracias a la lucha, la firmeza y la posición fuerte de Compromís", asegura.

El parlamentario agradece el apoyo recibido en un momento en que Compromís ha tenido que "aguantar a veces críticas injustificadas, incomprensión ante una postura que lo único que pretendía era que los cinco millones de valencianos tuvieran las mismas oportunidades para trabajar contra los efectos de esta emergencia".

"Mi compromiso es con esos cinco millones de valencianos y allí donde estemos, defenderemos los intereses de los valencianos, entendemos que son justos y necesarios", concluye.