El 'think tank' de Compromís desarrolla una propuesta de tasa turística: pagan los cruceros y se exime al turismo rural

Compromís se está pertrechando para la guerra que esta legislatura se librará por la implementación o no de la tasa turística con el objetivo de moderar el impacto pernicioso de este sector estratégico para la Comunitat Valenciana. Su think thank, la fundación Nexe, ha elaborado un informe sobre la posibilidad de aplicación del tributo y una propuesta de desarrollo. El documento ha sido elaborado por Asensi Descalç, profesor titular de Economía de la Universitat de València.

Entre las conclusiones que tiene el informe, muchas aportadas a los debates que se han celebrado en las Corts Valencianes, destaca la propuesta de que los turistas de crucero paguen por noche que pasen en la ciudad, al considerar que ésta es una de las actividades que más impacto generan en las ciudades, básicamente Valencia y Alicante. La propuesta de este informe de la Fundación Nexe apuesta también por intentar buscar exenciones en las zonas rurales o, en su defecto, dedicar los ingresos de la tasa turística a la promoción del turismo de interior por los beneficios que genera en la lucha contra la despoblación.

El informe contesta con datos al sector hotelero que se opone a la tasa, sobre todo la patronal Hosbec, porque asegura que el impacto de una tasa de uno o dos euros por persona y noche no impactaría en la llegada de turistas. De hecho, el número de pernoctaciones no ha hecho más que subir desde 2008 pese a que el precio por habitación medio ha pasado de los 100 a los 114 euros de 2017. Y eso que se ha superado una crisis salvaje entre 2009 y 2015 cuando los precios cayeron.

Nexe propone gravar todos los tipos de alojamiento y pide que se incida en los apartamentos turísticos. "La tasa se puede hacer servir como medio para ayudar a aflorar las rentas de capital inmobiliario por arrendamientos, lo que beneficiaría la recaudación del impuesto sobre la renta", añade.

A parte de la mencionada ayuda al turismo rural, en el informe se plantea que los ingresos por la tasa turística se destinen a programas para "incrementar el valor añadido del sector turístico, como la formación profesional, diversificación de la oferta o inversión en infraestructuras". Pero avisa, "si la justificación del tributo tiene que ver con los costes externos generados por la actividad turística, no tiene mucho sentido afectarlo de manera que el ingreso retorne necesariamente al mismo sector".

El informe apuesta por una tasa de uno o dos euros y que no se grave el lujo del establecimiento, como si que pasa en otros lugares del mundo donde se cobra. Por último, el documento no se moja en si la tasa debe ser autonómica o municipal, en la actualidad el principar escollo para que el PSPV se sume a la propuesta de Podemos y Compromís.