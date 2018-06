Compromís convoca a sus máximos representantes institucionales para decidir sobre la Diputación de Valencia

Compromís ha reunido este viernes a sus primeras espadas para decidir su posición respecto a la Diputación de Valencia y analizar las detenciones de las últimas horas. La coalición valencianista repetirá convocatoria el lunes para sentar en la mesa a los líderes de los partidos que la conforman -Iniciativa, Bloc y Verds-Equo- y a sus principales referentes institucionales.

En el encuentro se han reunido Mónica Oltra, Àgueda Micó, Joan Ribó y Giuseppe Grezzi, portavoces de la coalición; Amparo Piquer, Emili Mira y Natxo Serra, secretarios de Organización, y Maria Josep Amigó, Xavi Rius, Emili Altur y Josep Bort, de la Diputación de Valencia, para analizar la Operación Alquería, que se ha llevado detenida a su gerente en la empresa pública Divalterra.

La formación valencianista ha decidido apartar a Agustina Brines de sus funciones en la empresa que gestiona los brigadistas -antigua Imelsa-, como ha solicitado la detenida y como ha avalado el Bloc horas antes. Oídas las explicaciones de Brines, la coalición ha acordado volver a reunirse el próximo lunes para seguir tratando el caso.

La mayoría de voces en esta formación son partidarias de desmantelar las diputaciones, una posición donde encuentran el apoyo y el empuje de Podemos. Cada vez suena más fuerte la opción de dar carpetazo a Divalterra, una empresa que acumula escándalos de enchufismo y trabajadores zombis, cuyo pasado se ha cobrado las mayorías absolutas del PP valenciano y han puesto a este partido a desfilar por los tribunales, entre otras causas. El temor de que con sus socios socialistas pudiera ocurrir algo que se utilizara como arma a un año de los comicios es un argumento de peso en esta decisión.

Ya la también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha venido apuntando que las diputaciones provinciales son "instituciones a ntiguas que no están adaptadas a lo que necesita un sistema democrático moderno y que tienen un difícil encaje en la construcción autonómica". Oltra dejaba abierta la puerta este viernes antes de la reunión a hacer alguna modificación en la estructura de la corporación y en sus dirigentes, aunque no ha confirmado nombres: "Entiendo que ese cambio político que se produjo en 2015 debe de continuar, ahora bien, también hay ahora una oportunidad para cambiar determinadas estructuras". No obstante, fuentes de Compromís descartan que se rechace la propuesta del PSPV para que sea Toni Gaspar el próximo presidente.