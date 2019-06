Condenado a seis años de cárcel el teniente que se masturbaba delante de una militar

La Justicia Militar ha dictado sentencia contra el teniente del Ejército del Aire que se masturbó delante de una subordinada en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia). En concreto, un tribunal ha condenado al ahora soldado en la reserva a seis años, seis meses y un día de cárcel por haber quedado probado los delitos de abuso sexual, acoso sexual en modalidad de continuado y trato degradante e inhumano contra su compañera de trabajo, natural de Elche.

La condena del Tribunal Militar Territorial Primero también establece que F.C.A, siglas del condenado, debe hacer frente al pago de 106.000 euros en concepto de indemnización por los 720 días de baja médica por estrés postraumático para la soldado de las Fuerzas Armadas y que en caso de no declararse deberá ser el Estado el que abone la cantidad como responsable civil subsidiario.

La militar fue despedida por el Ministerio de Defensa tras denunciar acoso sexual por no reunir las condiciones psicológicas necesarias, pero la notoriedad mediática del caso llevó a la ministra Margarita Robles a readmitirla. Sin embargo, el abogado de la víctima, Suárez Valdés, ha explicado a este medio que su clienta ya ha reclamado percibir la pensión por incapacidad laboral. "Ella está destrozada psicológicamente y me temo que se va a quedar así para siempre, por lo que no está para reincorporarse a su puesto", ha esgrimido.

Asimismo, el letrado también ha advertido de lo que espera que sea "un error" de la transcripción de la sentencia -del que han pedido solicitud de rectificación- por el que se establece que al superar la condena los tres años de cárcel debería quedar expulsado de las Fuerzas Armadas según marca la ley en lugar de declararle en suspensión de empleo por un periodo de tres años como así aparece reflejado.

Así con todo, la defensa ha considerado como "fundamental" la prueba gráfica admitida en el juicio para condenar al entonces acusado. Una prueba que reunió la militar en marzo de 2016 cuando pudo hacer una foto con su móvil al acosador en el momento en el que se estaba masturbando delante de ella. En el juicio también se ha considerado probado que el acoso sexual fue continuado con frases como "quiero correrme en tu boca" o "no te hace falta hacer deporte, lo que necesitas es esto" mientras se tocaba el pene.

Con la foto del móvil la soldado paracaidista volvió a acudir a sus superiores y esta vez si a diferencia de la anterior logró que activaran el protocolo contra el acoso sexual. Posteriormente llegó su denuncia en la Comisaría de Elche.

Por último, el abogado de la militar ha reconocido que la sentencia es "liviana" dado que se ha considerado acreditada la pena delictiva y creemos que debería de haber sido superior aunque llegados a este punto nos conformamos siempre que se modifique el error y este hombre sea expulsado de por vida".