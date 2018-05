Crespo Gomar y sus vínculos con PSPV y Bloc serán investigados en las Corts

Dos meses después de publicarse que un juzgado de Valencia había investigado una trama de financiación irregular en el PSPV y el Bloc orquestada por la empresa Crespo Gomar, las Corts valencianas han aprobado una comisión que analice las cuentas de ambos partidos entre 2007 y 2008, años de grandes campañas electorales.

Tras varios desacuerdos entre las formaciones políticas sobre cómo estructurar la comisión parlamentaria, con la financiación irregular del PP como principal piedra, Podemos y Ciudadanos dieron juntos un paso al frente y pactaron una propuesta que finalmente ha sido del agrado de todo el mundo. Véase, que la comisión se constituya antes de septiembre, que en un plazo máximo de seis meses elabore un dictamen -antes de que a sus señorías les pille el toro electoral- y que investigue también la relación de la empresa Crespo Gomar, en el foco de la trama, con los ayuntamientos liderados por el PP -para no retrasar su escrutinio público-. Todos los grupos han apoyado esta iniciativa, aunque algunos con ciertas reticencias.

Durante el debate parlamentario, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha defendido su propuesta porque ha asegurado que la corrupción" no entiende de colores y no es exclusiva de un partido" y los que criticaban al PP "hacían lo mismo". En este sentido, ha recordado que en el caso de la presunta financiación irregular "ya hay 26 imputados en esta causa" y "suma y sigue". "Había corrupción indiscriminada e institucionalizada y hay que depurar responsabilidades", ha defendido.

A su juicio, con la aprobación de esta comisión, todos los partidos darán "un paso por la regeneración democrática" y para que se esclarezca lo sucedido y demostrar que el compromiso con la transparencia es "real". "Hay que dejar claro que aquí no hay corrupción buena ni mala ni partidos más culpables que otros porque la corrupción es corrupción y punto", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha insistido en la necesidad de "recuperar las instituciones tras 20 años de robo sistemático" y "dejar atrás tanta vergüenza". "Tolerancia cero contra la corrupción para construir un nuevo modelo y no repetir los errores del pasado", ha reivindicado.

Ha señalado que en el caso de Crespo Gomar "ya tiene 26 imputados, muchos de ellos vinculados al PSPV", por lo que la creación de la comisión "supone la prueba de si se respeta el compromiso con la sociedad valenciana y la prueba de que las cosas se van a juzgar de manera distinta a cómo las hacía el PP".

"Insistimos en la necesidad de clarificar lo sucedido y explicar qué se hizo y quién lo hizo, así como para depurar responsabilidades de los implicados porque de no hacerlo y de no demostrar esta tolerancia cero se estará poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora", ha defendido, para incidir en que aclarar este asunto no es una exigencia de Podem, sino "de la sociedad valenciana que no se puede permitir otro caso corrupción vuelva a dañar las instituciones". "Lo que nos jugamos es tan vital que no podemos arriesgarlo a cuestiones partidistas", ha remarcado.

Desde Compromís, la parlamentaria de Compromís, Mónica Àlvaro, ha señalado que han votado a favor de la propuesta porque las comisiones de investigación "sirven para esclarecer la responsabilidad política y una herramienta fundamental", al tiempo que ha remarcado que su grupo acepta que se investigue la cuestión de la presunta financiación irregular pese a que "no hay ningún imputado del Bloc" y frente al rechazo que hacía el PP a este tipo de comisiones durante sus etapas de mayoría absoluta. "Esta comisión es una buena oportunidad para demostrar que no todos somos iguales", ha subrayado.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha mostrado su apoyo a esta propuesta porque considera que hay un relato "consistente" y que "merece ser investigado", pero ha considerado "vergonzoso" que "algunos caigan en la trampa del PP" de que todos son iguales. Aunque ha admitido que en la causa hay 26 imputados, tres de ellos militantes del PSPV, ha remarcado que "si fueran de Cs y Podemos no tendrían que dimitir" porque sus códigos éticos no lo exigen.

A su vez, el Grupo Popular del Senado ha decidido llamar a su comisión sobre financiación de partidos a Alberto Gomar, exgerente de la empresa, además de a varios responsables de Acuamed, que adjudicaron contratos por cerca de 3 millones de euros a esta agencia de publicidad.