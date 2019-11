Cuestión de sensibilidad. Una iniciativa para visibilzar la pilota y a los pilotaris

La Fundació per la pilota valenciana es una entidad de reciente creación que gestiona el ámbito profesional del deporte autóctono que ha surgido con el objetivo principal de dignificar la figura del pilotari.

El pasado mes de enero, la institución se dio a conocer ante los medios de comunicación en una presentación que reunió a un nutrido grupo de la prensa valenciana; la que habitualmente se hace eco de la actualidad de la pilota y también la que se asoma a un trinquet de manera esporádica. Ante todos se expuso el proyecto para el presente curso 2019. A grosso modo, un nuevo calendario de las competiciones, orientadas al fin de semana para captar a más público y sobretodo nuevo, vías de financiación, distribución del presupuesto, la configuración de una plantilla de 22 jugadores con ficha sin descuidar a los que esta vez no han tenido cabida…

Incluso se informó de la planificación de la temporada de manera que los pilotaris pudiesen disfrutar de sus vacaciones. Suena extraño, por ser algo evidente, pero el colectivo de los jugadores profesionales no siempre ha podido disfrutar de este derecho. Lo habitual era descansar cuando uno se lesionaba o durante los días que comprendían desde que era eliminado de un campeonato y comenzaba el siguiente.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención a los presentes, en su mayoría más puestos en los deportes de masas, fue cuando se anunció la posibilidad de crear un evento en el que se pretendía vincular la pilota con los equipos más representativos de la Comunitat. Tendría por nombre Trofeu Jo sóc y pretendería beneficiarse del tirón de estos clubes para otorgar mucha más visibilidad a la pilota y a los pilotaris. De hecho ya lo estaba consiguiendo y únicamente estaba en fase de proyecto.

El Trofeu Jo sóc verá la luz pero no cumpliendo con la idea original. De los cuatro clubes invitados a ser partícipes, el Villarreal CF y el Levante UD han aceptado. El club ‘groget’ es el pionero en esto de prestar su imagen como ayuda al deporte de la pilota mientras que la dirección del conjunto ‘granota’ no puso ningún reparo a sumarse a esta causa, en la que desde la Fundació se apelaba a la sensibilidad de los grandes referentes en el ámbito deportivo para apoyar una seña de identidad de los valencianos.

Las negativas llegaron desde el Valencia Básquet y el Valencia CF. Los primeros, pese a descartar la oferta y según indican fuentes de la Fundació, también mostraron sensibilidad. En el trato entre las dos instituciones hubo cordialidad, se explicaron los motivos del porqué se quedaba fuera el equipo de la canasta y se dejaba la puerta abierta a próximas ediciones. En el club ‘che’ directamente, no hubo sensibilidad. Ni empatía. Tampoco ocasión de explicar el proyecto. Únicamente un mensaje telefónico, frío y conciso, después de muchos intentos de quedar en persona. La persona que hablaba en boca del Valencia CF argumentaba que el club no asociaba su marca a otros deportes. Esa persona, probablemente, no sabe que la pilota valenciana es más que un deporte.

El Villarreal CF ha sido el primer club de fútbol que ha vinculado su imagen con la pilota. FUNPIVAL

El torneo, en tres partes

Por tanto, la primera edición del Trofeu Jo sóc se llevará a cabo con el apoyo del Villarreal CF y el Levante UD. En realidad se trata de tres competiciones. En primer lugar se disputarán, por separado, el Torneo Villarreal CF y el Torneo Levante UD – 110 Aniversario. Ambos se completarán en dos jornadas con un formato similar.

Las semifinales del Torneo Villarreal CF se jugarán el próximo viernes día 22 en el trinquet municipal de la misma localidad de la Plana. A las 16.45 horas, Genovés II, Raúl i Tomás II se enfrentarán a José Salvador, Javi y Álvaro. A continuación, Puchol II, Héctor y Héctor II se medirán a Marc, Nacho y Bueno.

El viernes 29 de noviembre, en el mismo trinquet de Vila-real, la sesión empezará con la partida por el tercer y cuarto lugar. Después, los equipos ganadores de las semifinales se batirán en la final.

En el Torneo Levante UD – 110 Aniversario, las semifinales se completarán el sábado día 23 en el trinquet Pelayo de València. La primera eliminatoria enfrentará a Soro III, Jesús y Salva contra Francés, Félix y Guillermo (16.30 horas). A continuación, Pere Roc II, Pere y Carlos jugarán contra De la Vega, Santi y Monrabal II.

La segunda parte del torneo tendrá lugar el sábado 30 de noviembre, nuevamente en Pelayo, también con la disputa de la partida por el tercer y cuarto puesto y a continuación la gran final.

Y es ahora cuando llega la tercera parte, el momento de enfrentar al equipo vencedor del Torneo Villarreal CF contra el ganador del Torneo Levante UD – 110 Aniversario para establecer en el campeón absoluto de la primera edición del Trofeu Jo sóc.

El título se decidirá a ida y vuelta. Primero se jugará en el trinquet de Vila-real el fin de semana del 6 al 8 de diciembre mientras que la vuelta se ha programado el sábado 14 de diciembre en el trinquet Pelayo. El campeón será el equipo que gane ambas partidas. Y en caso de empate a victorias se jugaría una prórroga al mejor de tres juegos en la partida del día 14 en el trinquet de Pelayo.

Tanto en la jornada del trinquet de Vila-real del fin de semana del 6 al 8 de diciembre como en la del trinquet Pelayo del 14 de diciembre, la sesión empezará con la disputa de una partida de raspall femenino.