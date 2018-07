Declaran por supuesta agresión a la policía el líder de Podemos Elche, un activista de la PAH y el inquilino cuyo desahucio trataban de paralizar

El pasado 15 de mayo, Elche registró un nuevo desahucio entre fuertes cargas policiales. Rabia, Said y sus tres niñas menores se quedaron en la calle por una deuda a un fondo buitre de 18.000 euros. Los intentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para paralizar el lanzamiento no sirvieron de nada. Los activistas de este colectivo intentaron evitar, formando una cadena humana, la entrada de la comitiva judicial en la vivienda, pero la Policía Nacional se empleó a fondo para dejar libre la entrada del edificio. Y para ello no dudaron en utilizar la fuerza. Se vieron porrazos, golpes y empujones.

Ahora, el secretario general de Podemos Elche, José Vicente Bustamante, que participó en el intento de paralizar el desahucio junto con un activista de la PAH, que también estuvo presente aquel día, David Pérez, así como el que fuera uno de los inquilinos de la vivienda, Said Nasrom, han sido citados a declarar este miércoles como investigados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche.

A los tres se les acusa de delitos de desobediencia, agresión y daños y los tres se han declarado inocentes. El recientemente reelegido secretario local ha afirmado a través de sus redes sociales que está “alucinando”. “Vas a defender que una familia no se quede en la calle de forma pacífica, te pegan, dejan a la familia en la calle y acabas con varios delitos. Es de locos, pero así funciona este sistema; protegen a los bancos y mano dura con quien menos tiene”. Por su parte, el activista de la PAH, David Pérez, ha dicho a este medio que no comprende la denuncia y que espera que se resuelva pronto favorablemente.

Según recuerda Bustamante, aquel día “llegaron unos 25 agentes antidisturbios y sin mediar actuaron de forma violenta y desproporcionada apartando a todas las personas que habíamos allí defendiendo un derecho humano fundamental como es la vivienda”.

Además de Bustamante, Pérez y Narsom, se espera en las próximas semanas que sean citados a declarar como investigados “uno o más miembros” de la PAH, cuyas citaciones todavía no se han notificado.

Denuncias de la PAH

Estas denuncias de la Policía Nacional llegan después de las que formularon miembros de la PAH de Elche y Crevillent a los agentes. Según explicaron en su momento, las cargas policiales se saldaron con unos diez heridos de diversa consideración, entre ellas el propio Bustamante.

La policía deberá hacer frente a seis denuncias y según fuentes de la PAH, la jueza de instrucción de Elche de momento las ha acumulado en una misma causa.